Presidente reage a corte no seguro rural e vê risco à competitividade do agro

“Não dá para aceitar cortes desse tamanho a menos de 10 dias do lançamento do Plano Safra. Isso traz instabilidade, incerteza e risco para quem está no campo, produzindo. Nós não podemos mais ficar dependentes dessas decisões de governo. Estamos trabalhando para mudar, estruturalmente, a lei do seguro rural no Brasil”.

Essa foi a reação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion, ao corte de 42% no orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), confirmado às vésperas do lançamento do Plano Safra 2025/26. Para ele, a medida representa mais um obstáculo à competitividade do agronegócio brasileiro.

“É mais um duro golpe no nosso setor. Sem seguro, o crédito fica mais caro e menos acessível. Isso não só encarece a produção, como também traz insegurança para os produtores”, afirmou Lupion.

O parlamentar também questionou o acúmulo de medidas que, segundo ele, impactam diretamente o financiamento do agro. “Há pouco tempo tentaram elevar o IOF. Agora tentam tributar as LCAs, que representam quase 43% do financiamento da safra no Brasil. E, como se não bastasse, vem esse corte expressivo no seguro rural. Isso afeta diretamente a base do setor, que são os produtores, declarou.

A redução no orçamento do PSR foi de R$ 445,1 milhões, segundo dados oficiais do governo federal. O programa, que dispunha inicialmente de R$ 1,06 bilhão para 2025, passou a contar com R$ 435,6 milhões, valor considerado insuficiente para atender à demanda dos produtores na próxima safra.

Lupion ressaltou que o setor agropecuário necessita de, no mínimo, R$ 3 bilhões em recursos para o seguro rural e R$ 25 bilhões para a equalização de juros, condição necessária para viabilizar crédito com taxas competitivas na safra 2025/26.

O presidente da FPA também alertou que, sem uma política consistente de seguro rural, os efeitos podem ser sentidos diretamente na próxima safra, com possível retração na contratação de crédito, menor investimento em tecnologia e aumento dos riscos, especialmente diante dos eventos climáticos extremos que vêm afetando a produção agrícola.

As discussões devem se intensificar nos próximos dias, tanto no Congresso quanto dentro do governo. A bancada ruralista pressiona por uma revisão do corte e pela garantia de que o Plano Safra traga condições mínimas para manter o ritmo de crescimento da produção brasileira.

Fonte: Pensar Agro