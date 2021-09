Presidente participa da abertura da 13ª Cúpula do Brics

Começa nesta quinta-feira (9), a 13ª Cúpula do Brics, o grupo formado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será por vídeo conferência, com transmissão a partir de Nova Deli, na Índia, país que ocupa a presidência pró-tempore do bloco em 2021.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa da abertura da cerimônia, do Palácio do Planalto.

