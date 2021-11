Presidente inaugura embaixada do Brasil no Bahrein

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje (16) em Manama a embaixada do Brasil no Bahrein. Esta é a primeira vez que um Chefe de Estado brasileiro visita o país do Oriente Médio.

As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1971, mas até hoje os interesses brasileiros eram representados pela embaixada no Kuwait. O Ministério das Relações Exteriores acredita que a criação de uma representação própria no país vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações.

Atualmente, entre as nações do Oriente Médio, o país ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o Brasil.

A criação da embaixada foi definida em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em discurso na inauguração da nova representação brasileira o presidente disse que existe grande espaço para a ampliação dos negócios entre o Brasil e o Reino do Bahrein. Afirmou ainda que estava feliz com a inauguração da embaixada, que é um passo importante na aproximação entre os dois países.

Bolsonaro também se encontrou com o rei do Bahrein Hamad Isa Bin Kalifa. Ele foi recebido com um almoço no Palácio Real e assinou acordos de cooperação nas áreas de política, cultura e esportes.