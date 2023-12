Presidente Fabio Clem de Oliveira recebe homenagens no Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Prestes a encerrar o biênio em que esteve à frente da administração do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o desembargador Fabio Clem de Oliveira recebeu homenagens da magistratura e de servidores e servidoras do Tribunal.

Na última quinta-feira, no final da sessão do Tribunal Pleno, a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira leu uma homenagem de servidoras e servidoras da área administrativa e assessorias do TJES ao presidente do TJES, na qual parabenizam o magistrado e agradecem a forma como foram conduzidos os trabalhos durante o biênio 2022/2023.

“Uma gestão que, marcada pelo diálogo, com escuta aberta e empática, e pelo respeito a todas as pessoas, indistintamente, possibilitou a solução de todos os problemas que foram possíveis, dentro do limite de tempo imposto a um mandato.”, destaca a homenagem, fazendo ainda menção a realizações que melhoraram a qualidade de trabalho de magistrados e servidores e no atendimento a jurisdicionados.

E conclui:

“Tudo foi possível graças a decisões tomadas com firmeza, no tempo certo e com a responsabilidade que garantiu aos executores a segurança, o apoio e a direção, imprescindíveis para o sucesso das atividades. Nossa admiração, nossa gratidão e as nossas homenagens”, diz a carta dos servidores, que foram recebidos pelo presidente, na última quarta-feira (06/12), para uma despedida.

Em seguida, a própria desembargadora Eliana e os demais desembargadores e desembargadoras presentes também se manifestaram, parabenizando o presidente pela gestão, definida pelo desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, como “firme e ao mesmo tempo delicada, uma gestão proba, íntegra, de austeridade, uma gestão que edificou o que foi possível”, destacou o magistrado, parabenizando “a todos que contribuíram para o sucesso da gestão, que efetivamente foi um sucesso!”.

O presidente eleito do Tribunal de Justiça para o próximo biênio, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior também se manifestou:

“Como já manifestei ao Tribunal, para mim vai ser um privilégio poder continuar o trabalho iniciado por V.Exª. E fazendo essa referência, aproveito para destacar publicamente a qualidade e a excelência desse trabalho e a gestão primorosa nesses dois anos em que V.Exª conduziu o Tribunal e que realizou diversos avanços, que tivemos o privilégio de acompanhar. Então, eu gostaria de parabenizar veementemente V.Exª por essa gestão que eu não digo que está se encerrando, mas que irá continuar com a próxima gestão, e com as gestões futuras”, destacou o magistrado, parabenizando também os demais componentes da mesa diretora e de toda a equipe da presidência.

A desembargadora Janete Vargas Simões aderiu às manifestações e agradeceu, em nome da Associação dos Magistrados do Estado (Amages), por “toda a atenção, toda diligência possível em relação a melhorias para magistrados, pessoais e de condições de trabalho. Parabéns! Vossa Excelência deixa um legado extraordinário para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo”.

“Foram muitas vitórias e grandes conquistas para o Poder Judiciário desse Estado. Parabenizo e agradeço do fundo do coração”, disse o desembargador Robson Luiz Albanez .

“Foi uma gestão empreendedora, dialógica, pautada pelo respeito não apenas aos magistrados, mas também aos servidores, que trouxe conquistas marcantes e importantes para o nosso Tribunal”, destacou o desembargador Fernando Zardini Antonio.

