Presidente em exercício do TJES se reúne com o presidente do TRT-ES e o Superintendente do Patrimônio da União

Reunião na presidência do TJES marca primeiras tratativas para cessão de edifício para o Poder Judiciário Estadual.

O presidente em exercício do TJES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, se reuniu, nesta quinta-feira (09/09), com o superintendente do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU/ES), coronel Mauro Pavão e com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/ES), desembargador Marcelo Mancilha.

Durante a reunião, aconteceram as tratativas para cessão do edifício Vitória Park, na Avenida Cleto Nunes nº 85, no Centro de Vitória, para o Poder Judiciário Estadual.

Participaram da reunião os juízes assessores especiais da Presidência do TJES, Felippe Monteiro Morgado Horta e Thiago Albani Oliveira Galvêas, o secretário-geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Tavares de Albuquerque, o diretor do Foro de Vitória, juiz Luiz Guilherme Risso e o juiz Marcelo Menezes Loureiro.

De acordo com o secretário-geral do TJES, o prédio, até então ocupado pelas varas do trabalho, deverá ser cedido, em breve, ao Poder Judiciário Estadual e receberá algumas unidades judiciárias da Comarca de Vitória.

“O edifício está em ótimo estado de conservação. Nesse primeiro momento, foi oferecida a guarda provisória do mesmo, durante a qual o Judiciário Estadual passa a ser responsável pela manutenção, segurança e conservação do prédio, até que, eventualmente, se formalize o termo de cessão gratuita da unidade”, destacou o secretário-geral.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

