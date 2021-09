Presidente em exercício do TJES recebe lista sêxtupla do Ministério Público Estadual

Os nomes foram entregues ao desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama pela Procuradora Geral de Justiça, Luciana Andrade.

O presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, recebeu, das mãos da procuradora geral de Justiça, Luciana Andrade, a lista sêxtupla com os nomes dos candidatos do MPES à vaga de desembargador do TJES.

A entrega foi realizada no início da noite desta sexta-feira (03), no gabinete da presidência do TJES e contou, ainda, com a presença do Secretário Geral do MPES, Francisco Martínez Berdeal.

Compõem a lista os seguintes membro do MPES, conforme a ordem de votação:

1. Eder Pontes da Silva – 192 votos

2. Maria Clara Mendonça Perim – 138 votos

3. Josemar Moreira – 117 votos

4. Vera Lúcia murta Miranda – 89 votos

5. Adriana Dias Paes Ristori Cotta – 87 votos

6. Sueli Lima e Silva – 85 votos

O desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama se disse honrado em receber a lista: “É uma honra para a magistratura receber essa lista, fruto de uma eleição disputada no MPES. Com certeza teremos um excelente membro no Tribunal de Justiça do Espírito Santo”, destacou o desembargador José Paulo.

A lista sêxtupla foi recebida pelo Tribunal de Justiça, para que os desembargadores escolham três nomes e encaminhem a lista tríplice para o governador, que indicará o nome do novo desembargador.

A vaga do Ministério Público no Tribunal de Justiça, chamada de quinto constitucional, cumpre o artigo 107 da Constituição Federal de 1988, que determina que os tribunais serão compostos em um quinto dentre membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

