Presidente do Tribunal de Justiça recebe integrantes do projeto “Espírito Santo pela Paz”

Nesta quarta-feira (22/01), o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu a visita de integrantes do projeto “ES pela Paz”. O movimento é abraçado por artistas do estado com o objetivo de promover a paz e a valorização da cultura capixaba.

O idealizador da iniciativa, o músico Lord, apresentou o projeto que nasceu há 11 anos: “Em 2008, fizemos um clipe reunindo cerca de 160 artistas capixabas. No ano seguinte, foram mais de 300 músicos e realizamos um show para 30 mil pessoas na Praça do Papa. Uma década depois, reunimos uma nova gama de artistas e estamos de volta. O ES pela Paz é uma campanha de conscientização, informação e cultura. Através do audiovisual, queremos levar para as pessoas essa mensagem de paz”.

A cantora e apresentadora Liliajane Mallmann explicou que ao longo dos próximos dois anos serão desenvolvidas ações de conscientização em diversos segmentos sociais, com subtemas variados. O primeiro será a Paz no Trânsito e outro será o combate ao Feminicídio: “Precisamos sair definitivamente dessa estatística de sermos o estado com o maior número de feminicídios do país. Queremos fazer campanhas esclarecedoras, de orientação, de apoio a mulher. Para que ela saiba identificar se está correndo esse perigo. É importante chamar a atenção para esse tema”.

O presidente do TJES, que foi presenteado com uma camiseta do projeto, agradeceu a visita e parabenizou os integrantes pela iniciativa: “A Justiça do Espírito Santo acena com boa vontade e lucidez essa bandeira apresentada pelo projeto. A paz é um instrumento que diminuiria muito a criminalidade em nosso estado. Se todos assim pensassem, o mundo seria muito melhor”, destacou o magistrado.

Vitória, 22 de janeiro de 2020

