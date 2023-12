Presidente do Tribunal de Justiça recebe a visita dos novos procuradores e novas procuradoras do Estado

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, recebeu, na última quinta-feira (30), a visita dos novos procuradores do Estado, que tomaram posse no dia 30 de outubro.

O procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, participou da visita, que também contou com a presença do procurador-chefe da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves.

O presidente do TJES deu as boas vindas ao grupo: “É um prazer muito grande recebê-los e conhecê-los. Sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nosso relacionamento com a Procuradoria-Geral do Estado e com todos os procuradores é o melhor possível. Minha gestão como presidente se encerra no próximo dia 14, mas tenho certeza de que vocês serão sempre muito bem recebidos neste Tribunal!”, destacou o desembargador Fabio Clem de Oliveira, agradecendo a vista.

Vitória, 01 de dezembro de 2023

