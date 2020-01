Presidente do Tribunal de Justiça realiza visita institucional à Assembleia Legislativa do Estado

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, visitou, nesta quarta-feira (29/1), a Assembleia Legislativa (Ales), onde foi recebido pelo Presidente da Casa, deputado Erick Musso. Ambos destacaram a importância de se manter um bom relacionamento entre as instituições públicas estaduais.

Durante o encontro, o presidente da Ales estava acompanhado do procurador-geral da Assembleia, Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas. Os juízes assessores especiais da presidência do Tribunal de Justiça, Felipe Monteiro Morgado Horta e Thiago Albani Oliveira Galvêas acompanharam o presidente do TJES na visita.

Em dezembro do ano passado, o presidente da Assembleia Legislativa esteve no Tribunal de Justiça, quando assinou, com o presidente do TJES, um convênio entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, para instituir a mediação comunitária e a comunicação não violenta como ferramentas a serem utilizadas pela Ales, com o auxílio do Programa Reconstruir o Viver, do PJES.

Vitória, 30 de janeiro de 2020

foto: Ellen Campanharo/ALES