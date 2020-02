Presidente do Tribunal de Justiça participa da solenidade de inauguração da nova sede do TRT-ES nesta segunda-feira (17/2)

O edifício foi inaugurado pelo presidente do TST, ministro João Batista Brito Pereira e pela presidente do TRT-ES, desembargadora Ana Paula Tauceda.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, participou, nesta segunda-feira (17/02), da solenidade de inauguração da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES).

O edifício-sede, que fica bem próximo ao TJES, foi inaugurado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira e pela presidente do TRT-ES, desembargadora Ana Paula Tauceda Branco.

O evento contou também com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, dos senadores Fabiano Contarato e Marcos Do Val, do presidente da OAB-ES, José Carlos Risk Filho, dos desembargadores do TST-17ª região, entre outras autoridades.

No novo prédio, funcionarão a sede administrativa e as 14 varas do trabalho da capital.

O juiz assessor especial da presidência do TJ-ES, Felippe Monteiro Morgado Horta também esteve presente na inauguração da nova sede, que vai agregar todas as unidades e concentrará todos os serviços das áreas administrativa e judiciária da Justiça do Trabalho.

Vitória, 17 de fevereiro de 2020

