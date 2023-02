Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo se reúne com ministra do planejamento em Brasília

Reunião foi realizada na última terça-feira (07/02) e contou com a presença do senador Fabiano Contarato e do presidente do CGTIC do TJES, desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, acompanhado do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente do comitê de governança em tecnologia da informação e da comunicação (CGTIC) do TJES, e do senador Fabiano Contarato, se reuniu na tarde desta terça-feira (07/2), com a ministra do planejamento Simone Tebet, em Brasília.

Na pauta do encontro, a discussão sobre a aprovação do financiamento do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo – PROMOJUES. Como se trata de financiamento externo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, o projeto necessita ser analisado e aprovado pela Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento – COFIEX.

Na reunião, o Presidente expôs a grande expectativa que o Tribunal e a sociedade capixaba depositam na aprovação do projeto, que já tramita há quase um ano, como condição fundamental da urgente e necessária transformação digital do TJES.

Compreendendo a importância do programa para o aperfeiçoamento da justiça, a Ministra afirmou que a equipe do Ministério se empenhará para levar o pedido o quanto antes à análise da COFIEX.

Também participou da reunião o coordenador geral de programas do TJES, Bruno Alves de Souza Toledo.

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Vitória, 08 de fevereiro de 2023

