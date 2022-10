Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo recebe a visita institucional do comandante-geral da Polícia Militar do Estado

Durante o encontro, realizado nesta terça-feira, 18, no Palácio Renato de Mattos, foi entregue ao Tribunal de Justiça uma nova viatura.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, recebeu, nesta terça-feira (18/10), a visita do comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Coronel Douglas Caus.

Durante a visita, foi entregue uma nova viatura para ser utilizada pela Assessoria Militar do TJES.

O assessor militar do TJES, tenente-coronel Roger de Oliveira Almeida, também estava presente na solenidade de entrega e destacou que, com a entrega desse terceiro veículo, a frota da Assessoria Militar foi toda renovada, já que outros dois veículos foram entregues em 2021.

As viaturas são utilizadas para reforçar a segurança no entorno do Tribunal de Justiça, atuando no policiamento ostensivo externo e nas regiões adjacentes, bem como dando apoio ao Poder Judiciário Estadual em atividades externas, como por exemplo, em inspeções de presídios e recolhimento de armamentos, entre outras.

Durante a visita, o presidente do TJES lamentou os últimos acontecimentos, entre eles o que vitimou dois policiais militares no domingo (16/10).

O desembargador Fabio Clem também ressaltou o trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Militar no Estado, dando uma resposta rápida à sociedade em momentos de crise, e, ainda, agradeceu o apoio da PMES ao Judiciário.

“Fica aqui o nosso agradecimento por essa distinção e pelo apoio ao Poder Judiciário Estadual!”.

O comandante-geral da PMES se colocou à disposição do TJES e destacou a importância da aproximação da Polícia Militar com o Poder Judiciário Estadual.

“A Assessoria Militar do TJES também é um ponto estratégico da Polícia Militar. Ter aqui um grupo de oficiais é essencial para que nós tenhamos uma ligação direta e uma interlocução com o Poder Judiciário Estadual”.

Ainda durante a visita, aconteceu a entrega da nova viatura, na entrada principal do TJES.

Vitória, 18 de outubro de 2022

Fonte: TJES