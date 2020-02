Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo participa de Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, participa, nesta quinta-feira (20/02), do encontro de Presidentes dos Tribunais de Justiça, que acontece no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Na ocasião, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa aderiu, em nome do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao Colégio de Presidentes, que tem o objetivo de permitir o debate e a interlocução entre os presidentes dos Tribunais, entre estes e os outros poderes, bem como junto aos demais órgãos do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme destacado no encontro, essa interlocução é necessária e importante na busca de objetivos comuns, como a boa gestão dos Tribunais, a pauta legislativa nacional e estadual, problemas orçamentários, entre outros. Além disso, o ato também tem como objetivo unificar e fortalecer o Poder Judiciário na busca da manutenção de suas garantias, na melhoria da prestação da tutela jurisdicional e na manutenção do Estado Democrático de Direito.

Em razão da viagem do Presidente do TJES para participar do encontro em São Paulo, a sessão do Tribunal Pleno desta quinta-feira (20/2) foi presidida pelo vice-presidente, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Vitória, 20 de fevereiro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br