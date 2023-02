Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo institui pauta concentrada na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

As sessões envolvendo Financeira acontecerão entre os meses de abril e julho, das 8 às 18 horas, no Fórum Desembargador Horta Araújo.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, instituiu, entre os meses de abril e julho deste ano, pauta concentrada de processos envolvendo Financeira na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Além de estimular a conciliação, a iniciativa oferece uma nova ferramenta para a solução de conflitos.

As sessões vão acontecer de 11 a 14 de abril, 17 a 20 de abril, 15 a 19 de maio, 29 de maio a 02 de junho, 19 a 23 de junho e 03 a 07 de julho, das 8 às 18 horas, no Fórum Desembargador Horta Araújo e serão realizadas pela equipe do 6º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), sob a supervisão da desembargadora Janete Vargas Simões, responsável pelo Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

Os processos que participarão da pauta concentrada serão previamente indicados pelas magistradas e magistrados das Varas Cíveis da Comarca. Contudo, pessoas interessadas podem manifestar o interesse em resolver seus conflitos por meio de métodos adequados de solução de conflitos a qualquer momento.

Nos casos em que são celebrados e homologados acordos, os processos são arquivados imediatamente. Já os autos em que as partes não chegam a um consenso continuam tramitando normalmente.

