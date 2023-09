Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo homologa o resultado final do concurso para servidor público da Instituição

Foi publicada, nesta quinta-feira (21/09), no Diário da Justiça Eletrônico, a homologação, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Espirito Santo, desembargador Fabio Clem de Oliveira, do resultado final do concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Consta ainda da publicação, a inclusão de candidatos sub judice no resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se se declararam com deficiência e no resultado final no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, divulgados por meio dos itens 1 e 2 do Edital nº 11 – TJ/ES, de 12 de junho de 2023.

Confira aqui a publicação: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20230921&idorgao=766.

Vitória, 21 de setembro de 2023

