Presidente do TJES recebe secretário-geral do CNJ para reunião híbrida com representantes dos Tribunais de Justiça do Sudeste

Evento aconteceu no TJES, nesta quarta-feira (25), com participação remota dos tribunais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu, nesta quarta-feira (25), o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Valter Shuenquener e o secretário especial de Pesquisas, Programas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcus Lívio Gomes para a reunião do CNJ com representantes dos Tribunais de Justiça da região Sudeste.

A reunião teve como objetivo apresentar como será a implantação do programa Justiça 4.0. O evento foi realizado em formato híbrido, (25/8), presencialmente no TJES, com a participação remota do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), do Rio de Janeiro (TJRJ) e de São Paulo (TJSP).

Também estavam presentes à reunião os juízes auxiliares da presidência do TJES, Felippe Monteiro Morgado Horta e Thiago Albani Oliveira Galvêas, bem como os juízes auxiliares da presidência do CNJ, Trícia Navarro Cabral, Fábio Ribeiro Porto, Dorotheo Barbosa e Anderson de Paiva Gabriel.

Na mesa de abertura, o presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, destacou a satisfação de receber os representantes do CNJ, bem como de sediar um evento tão importante. Além disso, destacou os avanços tecnológicos que o Poder Judiciário Estadual conquistou recentemente, por meio de contratações e aquisições, tornando-se, cada vez mais, um tribunal preparado para participar ativamente dos projetos do CNJ, em especial do Justiça 4.0:

“Investimos na renovação do parque tecnológico, na aquisição de soluções de videoconferência, no aumento do link de rede e, mais recentemente, na segurança da informação, espaço e capacidade de armazenamento em nuvem e a contratação do Google Workspace, possibilitando um novo universo de ferramentas e soluções. Tenham em nós um Tribunal parceiro dos projetos do Conselho Nacional de Justiça!”, concluiu o presidente.

O secretário Marcus Lívio Gomes agradeceu ao presidente do TJES: “O Tribunal de Justiça do Espírito Santo é um grande parceiro, que vem apoiando as iniciativas do CNJ no programa Justiça 4.0. Muito obrigado por nos receber!”

O secretário do CNJ, Valter Shuenquener, também destacou: “Quero fazer uma saudação especial ao presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a quem agradeço pela acolhida e pela parceria de sempre. No que diz respeito ao programa Justiça 4.0, registro a importância do dia de hoje para nós do Conselho Nacional de Justiça, para a região sudeste e para os tribunais de justiça, porque esse é o primeiro encontro regional do programa – que teve como anfitrião o Tribunal de Justiça do Espírito Santo – em busca de aproximar os tribunais de cada região e nivelar a adesão ao Justiça 4.0.”

Após a abertura, durante a manhã, os tribunais tiveram a oportunidade de debater com juízes auxiliares do CNJ os produtos que compõem o programa, como o Juízo 100% Digital, o Balcão Virtual e os Núcleos de Justiça 4.0.

A Plataforma Digital do Poder Judiciário, que fomenta o desenvolvimento colaborativo e garante a unificação da tramitação de processos judiciais no país, teve destaque no período da tarde, onde foram realizadas apresentações sobre diagnóstico, plano de ação e os primeiros passos para que as equipes técnicas dos tribunais possam utilizar a solução.

O Programa Justiça 4.0 é uma parceria entre CNJ, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas e melhorias processuais. O objetivo é dar celeridade e agilidade à prestação jurisdicional, assim como ampliar o acesso da população à Justiça.

Para reforçar a divulgação do programa e explicar como ele está organizado, o Conselho lançou uma nova versão da Cartilha Justiça 4.0, que apresenta as etapas de implantação e traz um balanço das adesões dos tribunais e conselhos. O material também foi apresentado no evento de hoje.

Vitória, 25 de agosto de 2021.

