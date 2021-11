Presidente do TJES recebe o padre e amigo de infância, João Tozzi, que transmitiu uma mensagem de natal

No Salão Nobre, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa aproveitou para agradecer aos servidores pela dedicação ao longo do biênio em que esteve à frente da corte.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu, nesta quarta-feira (17), o amigo de infância, João Tozzi Sobrinho, que foi ordenado padre pela Arquidiocese de Vitória em julho deste ano. O encontro aconteceu no Salão Nobre com a presença de servidores do gabinete da presidência.

O diácono contou que se tornou membro da igreja católica aos 77 anos de idade, após ficar viúvo, mostrando que nunca é tarde para realizar nossos sonhos. E como não haverá culto ecumênico, em razão da pandemia, aproveitou para deixar uma mensagem natalina, com palavras de simplicidade, paz, respeito e amor ao próximo.

“O Natal traz um tempo novo. E não pode ser somente no dia 25 de dezembro. O Natal tem a força de unir, trazer alegria ao lar, com seu colorido diferente. Mas em especial, representa o nascimento do menino Jesus, que veio para resgatar a humanidade. Esse também é, de certa forma, o trabalho do Judiciário, resgatar as pessoas que estão perdidas. Os momentos difíceis de julgar um processo exigem sabedoria e o Espirito Santo traz o discernimento para vocês darem a solução adequada para cada situação”, enfatizou o padre.

Na ocasião, o presidente do TJES agradeceu a todos os servidores pelo empenho e esforço dedicados ao longo de sua gestão à frente da Corte.

“Muito obrigado a todos vocês, que estiveram comigo neste biênio, sendo como pernas e braços do presidente do Tribunal. Sem a ajuda de vocês seria muito difícil minha caminhada. Estamos chegando perto do Natal, que é um momento tão sublime. E desejo que todos tenham um 2022 cheio de esperança, amor e conquistas”, finalizou o presidente.

Vitória, 17 de novembro de 2021

