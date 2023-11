Presidente do TJES recebe homenagem no Fórum Cível de Vitória

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, foi homenageado na última sexta-feira (10/11), no Fórum Cível de Vitória, com uma placa de agradecimento e reconhecimento pelas ações realizadas durante o biênio 2022/2023, entre elas a transferência de todas as unidades que funcionavam no Fórum Moniz Freire para o novo edifício, na Enseada do Suá.

O juiz Rodrigo Cardoso de Freitas, diretor do Foro de Vitória, falou em nome dos juízes de Vitória e destacou que graças à mudança para o novo prédio, foi possível a criação de quatro secretarias unificadas.

“Uma das boas práticas reconhecidas nacionalmente é o formato de trabalho no modelo de secretarias unificadas. E, graças à mudança para o novo prédio, isso foi possível. E graças, também, ao empenho do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CGTIC) e toda sua equipe, que realizou a digitalização dos processos físicos em tempo recorde. Então, gostaria de agradecer, em especial, ao desembargador Fabio Clem de Oliveira, que ao tomar a decisão da mudança, nos deu todo o suporte que era necessário. E hoje nós temos o primeiro fórum 100% digital do Estado!”, destacou o magistrado.

Na mesma ocasião, foi inaugurada a placa do novo Fórum Cível, que há cerca de um ano, passou a funcionar no Edifício Blue Note, na Enseada do Suá.

O evento contou, ainda, com a presença do vice-presidente do TJES, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, do vice-corregedor geral da justiça, desembargador Walace Pandolpho Kiffer, da desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, dos juízes assessores especiais da presidência Ezequiel Turíbio e Daniel Peçanha Moreira, da presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), juíza Glícia Dornela, bem como de juízes que atuam no Foro de Vitória.

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Vitória, 13 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES