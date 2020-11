Presidente do TJES recebe homenagem do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado

Representantes do Sinoreg entregaram placa de agradecimento pelo apoio e participação do Judiciário Estadual no VI Simpósio de Direito Notarial e Registral Digital.

Representantes do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado (Sinoreg) prestaram uma homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, nesta terça-feira (10/11).

O presidente do TJES recebeu uma placa de agradecimento ao Poder Judiciário Estadual pelo apoio e participação no VI Simpósio de Direito Notarial e Registral Digital. O diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial, Rodrigo Reis Cyrino, destacou a importância da participação do desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza no evento, que teve mais de 1.900 inscritos e mais de 6.000 visualizações.

Ainda durante a visita, foi entregue um convite para a solenidade de outorga da 4ª Comenda Notarial e Registral do Estado do Espírito Santo, na qual o presidente do TJES será agraciado com a honraria concedida anualmente a personalidades que tenham se destacado na atividade notarial e registral ou que a ela tenha prestado relevantes contribuições.

O desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa será homenageado especialmente pelo trabalho realizado quando esteve à frente da corregedoria geral da justiça (biênio 2015/2017), tendo realizado importantes ações para a categoria e para a sociedade. A solenidade de entrega da comenda notarial e registral será realizada no dia 20 de novembro de 2020, às 10h e será transmitida pelo canal do Sinoreg-ES no youtube.

De acordo com Rodrigo Reis, a encomenda já foi recebida pelos desembargadores Carlos Henrique Rios do Amaral e Samuel Meira Brasil Júnior e, no próximo dia 20, será entregue aos desembargadores Ronaldo Gonçalves de Sousa e Ney Batista Coutinho, presidente do TJES e corregedor-geral da Justiça.

Participaram da visita e homenagem nesta terça-feira, Rodrigo Reis Cyrino, diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial, Rodrigo Grobério Borba, advogado do Sinoreg, Rogério Valadão, presidente do instituto de estudos de protestos (IPTB) e Caio Gianordoli Ivanov, assessor jurídico do Sinoreg, além do juiz assessor especial da presidência do TJES, Thiago Albani Oliveira Galvêas.

Vitória, 10 de novembro de 2020

