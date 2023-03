Presidente do TJES recebe a visita do governador do Estado

Desembargador Fabio Clem de Oliveira recepcionou o governador Renato Casagrande nesta quarta-feira, 01, antes de participar da reinauguração da agência do Banestes do Palácio Renato de Mattos.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, recebeu, nesta quarta-feira (01/03), a visita do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

O chefe do Poder Executivo Estadual estava no palácio Renato de Mattos para participar da reinauguração da agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que funciona no TJES.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, também participou da visita, que contou, ainda, com a presença do vice-presidente do Tribunal, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o corregedor-geral da justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca, bem como outros desembargadores e juízes do TJES , do deputado estadual Denninho Silva, de membros da diretora do banco.

Durante a visita, o governador ressaltou que, além de participar da reinauguração da agência, sua visita também tem o objetivo de estreitar o relacionamento com o Poder Judiciário Estadual. Ao se pronunciar, Casagrande ressaltou os avanços já observados no processo de modernização da Justiça Estadual.

“Estou muito feliz! Estamos acompanhando os progressos do PJ-e e para nós isso é um passo importante na evolução daquilo que já temos em termos de prestação de serviços para a sociedade capixaba. Para nós, é muito bom que possamos estar juntos nesse trabalho. Então, parabenizo todos vocês, na pessoa do presidente do Tribunal, pelo excelente trabalho que tem sido feito”, destacou o governador.

Presidente participa da reinauguração da Agência do Banestes do Palácio da Justiça

Após receber a visita do governador Renato Casagrande, o presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira, participou da reinauguração da agência do Banestes que funciona no palácio Renato de Mattos e foi recentemente reformada .

O presidente do Banestes destacou: “Estamos muito felizes de estar entregando esse novo conceito de agência para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e tenho certeza de que nossa parceria só vai aumentar e estamos sempre à disposição para melhorar o nosso atendimento e estar ao lado do Poder Judiciário do Estado”, disse.

O presidente do TJES elogiou as novas instalações da agência: “Para o Tribunal é um motivo a mais de satisfação essa modernização desta agência do Banestes, destinada principalmente a atender aos servidores do Poder Judiciário de uma forma geral. O Tribunal de Justiça agradece essa iniciativa do Banestes.”, destacou o desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Vitória, 01 de março de 2023

