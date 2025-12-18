Connect with us

Estadual

Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Tribuna de Comunicação

Published

3 horas ago

on

Ampliar o diálogo e a comunicação é um dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES). Por isso, a Presidente Janete Vargas Simões começou a realizar uma série de visitas institucionais aos principais veículos de comunicação do Estado.

Na manhã desta quarta, 17/12, a Rede Tribuna recebeu a presidente que estava acompanhada do Decano da Corte, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e do Vice-Presidente do TJES, Desembargador Fernando Zardini. As próximas visitas estão agendadas com a Rede Gazeta e com a Rede Vitória de Comunicação.

Na sala da Direção da Rede Tribuna, os desembargadores foram recebidos pelo Superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel, pela Diretora Comercial Lenise Loureiro e pelo Diretor-Geral do Jornal A Tribuna e Tribuna Online, Luciano Rangel.

Após conhecer todas as instalações físicas e as redações da Rede Tribuna, a Presidente do TJES foi convidada para uma entrevista nos estúdios da TV Tribuna para o programa Tribuna Manhã.

“Agradeço a acolhida e me coloco à disposição para, juntos, aproximarmos a relação do Poder Judiciário com a população. Vivemos tempos transformadores e com muitos desafios. Comunicar-se bem é essencial e o Tribunal está de portas abertas para ser cada vez mais transparente e produtor de notícias úteis para a sociedade capixaba”, afirmou a Presidente do TJES, Janete Vargas Simões.

“Para nós, da Rede Tribuna, é um prazer enorme recebê-la, Presidente. Estamos à disposição para realizar projetos e facilitar a comunicação de todas as realizações do Poder Judiciário. Contem conosco durante toda a jornada”, disse o Superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

Carol Veiga

Assessora de Imprensa

e Comunicação do TJES

 [email protected]

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes9 minutos ago

Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
Estadual1 hora ago

Iema emite Licença de Instalação para estação de produção de água de reúso na Serra

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) emitiu, na última semana, a Licença de Instalação para a...
Estadual1 hora ago

Prêmio Melhores do Esporte anuncia vencedores nesta quinta-feira (18)

Está chegando a hora de conhecer os vendedores! O Prêmio Melhores do Esporte será realizado nesta quinta-feira (18), no cerimonial...
Horóscopo1 hora ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/12/2025

A franqueza é uma das qualidades dos sagitarianos. Os nativos deste signo não sabem fingir ou simular. Desconhecem a hipocrisia...
Policial2 horas ago

Polícia Militar apresenta novo fuzil recém-adquirido

A Polícia Militar apresentou na noite desta quarta-feira (17), no Quartel do Comando Geral, os novos fuzis que foram recém-adquiridos....
Policial2 horas ago

13º Batalhão participa de seis grandes operações nos últimos dias

Nos últimos 30 dias, o 13º Batalhão da Polícia Militar participou de seis grandes operações policiais, alcançando resultados inéditos no...
Policial2 horas ago

Militares da 15ª Cia Independente apreendem pés de maconha em Mimoso do Sul

Nesta quarta-feira (17), por solicitação do serviço reservado da 15ª Cia Independente, a guarnição de serviço esteve no em uma...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus11 horas ago

Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20

A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
São Mateus2 dias ago

Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES

Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
São Mateus4 dias ago

Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva

Estrutura de 1.200 m² será montada na faixa de areia e terá esportes, cultura, lazer e convivência durante toda a...

Regional

Regional10 horas ago

Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Regional13 horas ago

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Regional1 dia ago

Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo

Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...

Estadual

Estadual3 horas ago

Presidente do TJES, Janete Vargas Simões, realiza reunião online com a Comarca de Barra de São Francisco

Conhecer os desafios de servidores e magistrados de Barra de São Francisco e acelerar as soluções judiciárias da região Norte...
Estadual3 horas ago

Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Tribuna de Comunicação

Ampliar o diálogo e a comunicação é um dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES)....
Estadual3 horas ago

Juíza do TRE ES, Isabella Rossi Naumann Chaves é agraciada pela Ordem do Mérito Domingos Martins

Ainda sobre a cerimônia de homenagens da Assembleia Legislativa do ES (Ales), o Tribunal de Justiça do ES (TJES) registra...

Nacional

Nacional9 horas ago

Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos

A menina era constantemente torturada e sofreu queimaduras de segundo grau. Mãe foi omissa nos cuidados. Prisão ocorreu em Mara...
Nacional9 horas ago

Acidente forjado | Empresário confessa que matou namorada e simulou acidente

Caso de mulher que teria morrido em acidente em MG no último domingo (14/12) teve reviravolta e está sendo investigado...
Nacional10 horas ago

Funcionários de empresa de internet são assassinados com mãos e pés amarrados

Três funcionários de uma empresa de internet foram assassinados a tiros na terça-feira (16), no bairro Alto do Cabrito, na...

Policial

Policial8 horas ago

Operação Rodovida | PRF inicia ações no Espírito Santo com foco na preservação de vidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quarta-feira (17), a abertura oficial da Operação Rodovida 2025/2026 no Espírito...
Policial9 horas ago

Polícia prende suspeito que matou mulher ao defender o marido em Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Delegacia Especializada...
Policial9 horas ago

Deic de Linhares conclui investigação sobre roubo de cordão de ouro avaliado em R$ 200 mil e prende dois suspeitos em Aracruz

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, concluiu, nesta...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento5 horas ago

Isabelle Nogueira anuncia saída do posto de musa da Grande Rio: ‘Não faço mais parte’

A ex-BBB Isabelle Nogueira anunciou nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais, sua saída do posto de musa da...
Entretenimento5 horas ago

André Marques reforma sítio da família em homenagem ao pai: ‘Tá ficando lindo’

O apresentador André Marques, de 46 anos, comoveu os seguidores nesta quarta-feira (17), ao mostrar a reforma do sítio da...
Entretenimento7 horas ago

Rio vai sediar evento internacional ligado ao Globo de Ouro em 2026: ‘Cinema mundial’

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (17), que a cidade irá sediar o Golden Globes Tribute Awards,...

POLÍTICA

Política9 horas ago

Pautas ambientais mobilizam Ales nas primeiras décadas do século 21

Entre os anos de 2011 e 2022, o Estado do Espírito Santo enfrentou um período de tragédias ambientais, urbanas e...
Política12 horas ago

Balanço de 2025 | Marcelo Santos destaca protagonismo da Ales

Em entrevista para a TV Ales sobre o balanço das ações realizadas em 2025 o presidente Marcelo Santos (União) deu...
Política14 horas ago

Ales acata atualização de taxas de licenciamento ambiental

O Plenário da Assembleia Legislativa (Ales) acatou, em sessão virtual nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei (PL) 926/2025. De...

Esportes

Esportes9 horas ago

PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental

O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Esportes3 dias ago

Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil

Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Esportes3 dias ago

Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil

Em um clássico eletrizante no Maracanã, o Vasco da Gama assegurou sua classificação para a grande final da Copa do...

Mais Lidas da Semana