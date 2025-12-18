Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Tribuna de Comunicação

Ampliar o diálogo e a comunicação é um dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES). Por isso, a Presidente Janete Vargas Simões começou a realizar uma série de visitas institucionais aos principais veículos de comunicação do Estado.

Na manhã desta quarta, 17/12, a Rede Tribuna recebeu a presidente que estava acompanhada do Decano da Corte, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e do Vice-Presidente do TJES, Desembargador Fernando Zardini. As próximas visitas estão agendadas com a Rede Gazeta e com a Rede Vitória de Comunicação.

Na sala da Direção da Rede Tribuna, os desembargadores foram recebidos pelo Superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel, pela Diretora Comercial Lenise Loureiro e pelo Diretor-Geral do Jornal A Tribuna e Tribuna Online, Luciano Rangel.

Após conhecer todas as instalações físicas e as redações da Rede Tribuna, a Presidente do TJES foi convidada para uma entrevista nos estúdios da TV Tribuna para o programa Tribuna Manhã.

“Agradeço a acolhida e me coloco à disposição para, juntos, aproximarmos a relação do Poder Judiciário com a população. Vivemos tempos transformadores e com muitos desafios. Comunicar-se bem é essencial e o Tribunal está de portas abertas para ser cada vez mais transparente e produtor de notícias úteis para a sociedade capixaba”, afirmou a Presidente do TJES, Janete Vargas Simões.

“Para nós, da Rede Tribuna, é um prazer enorme recebê-la, Presidente. Estamos à disposição para realizar projetos e facilitar a comunicação de todas as realizações do Poder Judiciário. Contem conosco durante toda a jornada”, disse o Superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

