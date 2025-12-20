Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Gazeta de Comunicação

Ampliar o diálogo e a comunicação fazem parte dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES). Por isso, a Presidente Janete Vargas Simões começou a realizar uma série de visitas institucionais aos principais veículos de comunicação do Estado.

Na tarde desta sexta, 19/12, a Rede Gazeta recebeu a presidente que estava acompanhada do Vice-Presidente do TJES, Desembargador Fernando Zardini e do Juiz Vinicius Doná.

Na sala da Direção da Rede Gazeta, os desembargadores foram recebidos pelo presidente da empresa, Café Lindenberg, pelo editor chefe da TV Gazeta e G1 ES, Bruno Dalvi e pelo editor chefe do site A Gazeta, Geraldo Nascimento.

A presidente foi convidada para dar entrevistas aos veículos da rede e conhecer a redação multimídia e integrada, onde foi acolhida pelas jornalistas e pelos jornalistas presentes.

“Agradeço pela recepção e aproveito para reafirmar que estaremos juntos aproximando a relação do Poder Judiciário com a população. Vivemos tempos transformadores e com muitos desafios. Comunicar-se bem é essencial e o Tribunal está de portas abertas para ser cada vez mais transparente e produtor de notícias uteis para a sociedade capixaba”, afirmou a Presidente do TJES, Janete Vargas Simões.

“Para nós, da Rede Gazeta, é um prazer enorme recebê-la, Presidente. Estamos muito felizes com a sua vinda e tenha certeza que estaremos à postos para contribuir no que for preciso”, afirmou o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

Texto: Carol Veiga

Carol Veiga

Assessora de Imprensa

e Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES