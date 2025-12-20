Estadual
Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Gazeta de Comunicação
Ampliar o diálogo e a comunicação fazem parte dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES). Por isso, a Presidente Janete Vargas Simões começou a realizar uma série de visitas institucionais aos principais veículos de comunicação do Estado.
Na tarde desta sexta, 19/12, a Rede Gazeta recebeu a presidente que estava acompanhada do Vice-Presidente do TJES, Desembargador Fernando Zardini e do Juiz Vinicius Doná.
Na sala da Direção da Rede Gazeta, os desembargadores foram recebidos pelo presidente da empresa, Café Lindenberg, pelo editor chefe da TV Gazeta e G1 ES, Bruno Dalvi e pelo editor chefe do site A Gazeta, Geraldo Nascimento.
A presidente foi convidada para dar entrevistas aos veículos da rede e conhecer a redação multimídia e integrada, onde foi acolhida pelas jornalistas e pelos jornalistas presentes.
“Agradeço pela recepção e aproveito para reafirmar que estaremos juntos aproximando a relação do Poder Judiciário com a população. Vivemos tempos transformadores e com muitos desafios. Comunicar-se bem é essencial e o Tribunal está de portas abertas para ser cada vez mais transparente e produtor de notícias uteis para a sociedade capixaba”, afirmou a Presidente do TJES, Janete Vargas Simões.
“Para nós, da Rede Gazeta, é um prazer enorme recebê-la, Presidente. Estamos muito felizes com a sua vinda e tenha certeza que estaremos à postos para contribuir no que for preciso”, afirmou o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg.
Vitória, 19 de dezembro de 2025
Texto: Carol Veiga
Carol Veiga
Assessora de Imprensa
e Comunicação do TJES
[email protected]
Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES
