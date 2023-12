Presidente do TJES participou da posse da Nova Mesa Diretora do TRE-ES nesta quarta-feira, 13

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, participou, na tarde desta quarta-feira (13/12), da posse da nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) para o biênio 2024/2025.

Durante a solenidade, foram empossados os desembargadores Carlos Simões Fonseca como presidente e o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira como vice-presidente do TRE.

Durante o evento, que reuniu o governador Renato Casagrande e desembargadores do TJES, entre outras autoridades municipais, estaduais e de outros estados do Brasil, bem como familiares e amigos dos empossandos, o desembargador Carlos Simões Fonseca assumiu o cargo em substituição ao desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama , que presidiu o Tribunal no biênio 2022/2023.

Por outro lado, o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira assumiu o cargo de corregedor do TRE-ES, em substituição ao desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Ao assumir o cargo de presidente do TRE-ES, o desembargador Carlos Simões Fonseca falou sobre os desafios que deve enfrentar no biênio, destacando a importância da ética profissional e das boas práticas no exercício da política, do uso da tecnologia para garantir a segurança dos dados, no intuito de garantir a participação ativa e direta do eleitor, não apenas no seu poder de voto, mas também no seu poder fiscalizatório, bem como o diálogo, o respeito, a eficiência e transparência, a união de esforços e a interlocução com todos os atores do processo.

