Presidente do TJES participa do lançamento do Fundo Cidades 2023 no Palácio Anchieta

O evento contou com a presença do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, e do governador Renato Casagrande, entre outras autoridades.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Fabio Clem de Oliveira, participou nesta terça-feira (07/03), da cerimônia de lançamento do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, que prevê o repasse de R$ 239 milhões aos municípios para investimentos em ações de redução dos impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas, mitigando as consequências das chuvas extremas e dos períodos de déficit hídrico.

O evento, realizado pelo governador Renato Casagrande no Palácio Anchieta, teve a participação do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes e contou ainda com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, entre outras autoridades estaduais e municipais.

