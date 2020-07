Presidente do TJES participa de Sessão Solene em homenagem ao ministro Humberto Martins

​O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa participou, nesta terça-feira (14/07), de uma sessão solene virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para entrega da Comenda “Ordem do Mérito Domingos Martins” ao ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

​A cerimônia foi realizada por videoconferência, em razão dapandemia causada pelo novo coronavírus e contou com a presença do ministro homenageado, do governador Renato Casagrande, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Érick Musso, da procuradora geral da Justiça do MPES, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, e do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Chamoun.

​Durante a sessão virtual, o presidente elogiou a iniciativa da Assembleia Legislativa: “Parabenizo e agradeço a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo pela homenagem merecidamente prestada, não só ao Excelentíssimo Ministro Humberto Martins, mas também à memória de Domingos José Martins, afinal, sempre que se conceda a honrosa comenda a importantes pessoas que lutam pela justiça, ele também é homenageado”, destacou o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, lembrando um pouco da história e da importância de Domingos Martins para o nosso Estado.

O presidente também destacou que o ministro Humberto Martins, eleito recentemente para assumir a presidência do STJ, contribuiu muito para o direito e para o Poder Judiciário: “Portador de vasto currículo, além de exercer com brilhantismo a carreira judicante, também foi promotor de justiça, advogado e professor universitário”, completou o presidente.

Ao receber a comenda, o ministro Humberto Martins destacou os ideais defendidos por Domingos Martins.

​”Andava de braços dados com negros e mulatos, afirmando que eram todos iguais, numa ousadia extrema para a época – quiçá até mesmo nos dias atuais – em especial em meio a uma região ainda escravista e patrimonialista do antigo Recife. Honra-me e emociona-me sobremaneira esta homenagem, que recebo com carinho e respeito pela dimensão de seu significado”, declarou o corregedor nacional.​

​O deputado estadual Marcelo Santos, ao fazer a entrega virtual da comenda, falou da satisfação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em homenagear o ministro:

​”Sinto-me muito honrado em ser o instrumento para homenagear o ministro Humberto Martins, futuro presidente do STJ, mas não estou sozinho. Estou acompanhado de vossas excelências e de todos os nossos colegas deputados, dizendo que a assembleia reconhece seu trabalho”, afirmou o parlamentar.

​O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande destacou, em seu discurso, a gestão de Humberto Martins à frente da Corregedoria Nacional de Justiça e disse ter a certeza de que o STJ estará em boas mãos nos próximos dois anos. “Tenho plena convicção de que, assumindo a presidência do STJ, fará um excelente trabalho, como tem feito na Corregedoria Nacional de Justiça. Em nome do Governo do Estado, quero me associar à Assembleia Legislativa, que concede essa honraria”, declarou.

Também participaram da solenidade e homenagearam o ministro do STJ, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, o corregedor geral da Justiça, desembargador Ney Batista Coutinho, e o juiz de direito Sérgio Ricardo de Souza, integrante do grupo de juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça durante a gestão do ministro Humberto Martins, além do presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), juiz de direito Daniel Peçanha.

Vitória, 14 de julho de 2020

