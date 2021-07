Presidente do TJES participa de reunião sobre melhorias nas instalações de justiça e segurança de Anchieta

O encontro contou com a presença do juiz da Comarca, do prefeito do Município e do secretário de Estado da Segurança Pública.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu na tarde dessa quarta-feira (07), no Salão Nobre do Palácio da Justiça, o juiz da Comarca de Anchieta, Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, o prefeito do Município, Fabrício Petri, e o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Alexandre Ofranti Ramalho, para tratar de um termo de cooperação que visa promover, de forma conjunta, melhorias nas instalações de justiça e segurança da cidade.

Por meio do acordo, o imóvel, localizado na região central de Anchieta, que atualmente está cedido ao Poder Judiciário e é utilizado para o arquivo do Fórum da Comarca, será devolvido e reformado para abrigar a Delegacia de Polícia e um posto da Guarda Municipal. Já o arquivo da Justiça será transferido para um outro local, a ser locado pelo Poder Executivo Municipal, com instalações melhores e adaptadas para receber esses documentos.

A reunião também contou com a participação dos juízes assessores da Presidência do TJES, Thiago Albani Oliveira Galvêas e Felippe Monteiro Morgado Horta, do secretário-geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Tavares de Albuquerque, e do chefe de gabinete da Presidência José de Magalhães Netto. Além da presença da delegada-geral adjunta Denise Maria Carvalho, do delegado de polícia Jeremias dos Santos, do procurador-geral do Município, Pablo Doelinger Damazio, e do gerente de segurança, Tássio Brunoro.

