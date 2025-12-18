Presidente do TJES, Janete Vargas Simões, realiza reunião online com a Comarca de Barra de São Francisco

Conhecer os desafios de servidores e magistrados de Barra de São Francisco e acelerar as soluções judiciárias da região Norte foram os principais objetivos da Presidente do TJES, Desembargadora Janete Vargas Simões, em reunião online realizada na tarde desta quarta, 17/12, no TJES.

Ela ouviu com atenção cada servidor a fim de conhecer a fundo as dificuldades e encontrar as respostas para as diversas demandas levantadas. Os desafios vão desde questões administrativas estruturais até de qualidade na prestação jurisdicional.

Ao lado da Presidente estiveram presentes o Secretário Geral, Juiz Anselmo Laranja, os juízes auxiliares da Presidência, Brunella Faustini e Daniel Peçanha.

“Todas as demandas ouvidas e registradas serão avaliadas para que sejam atendidas da melhor maneira e o mais breve possível. Quero agradecer a parceria de todas e todos e dizer que trabalharemos de forma integrada para que todos os setores do Poder Judiciário possam se comunicar melhor e enfrentar os desafios”, afirmou a Presidente do TJES, Desembargadora Janete Vargas Simões.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

