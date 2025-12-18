Estadual
Presidente do TJES, Janete Vargas Simões, realiza reunião online com a Comarca de Barra de São Francisco
Conhecer os desafios de servidores e magistrados de Barra de São Francisco e acelerar as soluções judiciárias da região Norte foram os principais objetivos da Presidente do TJES, Desembargadora Janete Vargas Simões, em reunião online realizada na tarde desta quarta, 17/12, no TJES.
Ela ouviu com atenção cada servidor a fim de conhecer a fundo as dificuldades e encontrar as respostas para as diversas demandas levantadas. Os desafios vão desde questões administrativas estruturais até de qualidade na prestação jurisdicional.
Ao lado da Presidente estiveram presentes o Secretário Geral, Juiz Anselmo Laranja, os juízes auxiliares da Presidência, Brunella Faustini e Daniel Peçanha.
“Todas as demandas ouvidas e registradas serão avaliadas para que sejam atendidas da melhor maneira e o mais breve possível. Quero agradecer a parceria de todas e todos e dizer que trabalharemos de forma integrada para que todos os setores do Poder Judiciário possam se comunicar melhor e enfrentar os desafios”, afirmou a Presidente do TJES, Desembargadora Janete Vargas Simões.
Vitória, 17 de dezembro de 2025
São Mateus
Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
Estrutura de 1.200 m² será montada na faixa de areia e terá esportes, cultura, lazer e convivência durante toda a...
Regional
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo
Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...
Presidente do TJES realiza visita institucional à Rede Tribuna de Comunicação
Ampliar o diálogo e a comunicação é um dos objetivos da nova gestão do Tribunal de Justiça do ES (TJES)....
Juíza do TRE ES, Isabella Rossi Naumann Chaves é agraciada pela Ordem do Mérito Domingos Martins
Ainda sobre a cerimônia de homenagens da Assembleia Legislativa do ES (Ales), o Tribunal de Justiça do ES (TJES) registra...
Nacional
Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos
A menina era constantemente torturada e sofreu queimaduras de segundo grau. Mãe foi omissa nos cuidados. Prisão ocorreu em Mara...
Acidente forjado | Empresário confessa que matou namorada e simulou acidente
Caso de mulher que teria morrido em acidente em MG no último domingo (14/12) teve reviravolta e está sendo investigado...
Funcionários de empresa de internet são assassinados com mãos e pés amarrados
Três funcionários de uma empresa de internet foram assassinados a tiros na terça-feira (16), no bairro Alto do Cabrito, na...
Policial
Operação Rodovida | PRF inicia ações no Espírito Santo com foco na preservação de vidas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na manhã desta quarta-feira (17), a abertura oficial da Operação Rodovida 2025/2026 no Espírito...
Polícia prende suspeito que matou mulher ao defender o marido em Itapemirim
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Delegacia Especializada...
Deic de Linhares conclui investigação sobre roubo de cordão de ouro avaliado em R$ 200 mil e prende dois suspeitos em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, concluiu, nesta...
ENTRETENIMENTO
Isabelle Nogueira anuncia saída do posto de musa da Grande Rio: ‘Não faço mais parte’
A ex-BBB Isabelle Nogueira anunciou nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais, sua saída do posto de musa da...
André Marques reforma sítio da família em homenagem ao pai: ‘Tá ficando lindo’
O apresentador André Marques, de 46 anos, comoveu os seguidores nesta quarta-feira (17), ao mostrar a reforma do sítio da...
Rio vai sediar evento internacional ligado ao Globo de Ouro em 2026: ‘Cinema mundial’
A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quarta-feira (17), que a cidade irá sediar o Golden Globes Tribute Awards,...
POLÍTICA
Pautas ambientais mobilizam Ales nas primeiras décadas do século 21
Entre os anos de 2011 e 2022, o Estado do Espírito Santo enfrentou um período de tragédias ambientais, urbanas e...
Balanço de 2025 | Marcelo Santos destaca protagonismo da Ales
Em entrevista para a TV Ales sobre o balanço das ações realizadas em 2025 o presidente Marcelo Santos (União) deu...
Ales acata atualização de taxas de licenciamento ambiental
O Plenário da Assembleia Legislativa (Ales) acatou, em sessão virtual nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei (PL) 926/2025. De...
Esportes
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
Em um clássico eletrizante no Maracanã, o Vasco da Gama assegurou sua classificação para a grande final da Copa do...
