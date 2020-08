Presidente do TJES inaugura reforma e ampliação do Fórum de Santa Maria de Jetibá

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, inaugurou, nesta sexta-feira (14/08), a reforma e ampliação do Fórum Homero Mafra, da Comarca de Santa Maria de Jetibá, município situado a 90 km da capital, na região serrana do Estado. As obras foram realizadas em parceria com o Município e se iniciaram na gestão do então presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama.

A solenidade, restrita em razão das medidas de segurança necessárias por conta da pandemia, contou com a participação do vice-presidente do TJES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, do prefeito do município, Hilário Roepke, do Diretor do Fórum, juiz Marcelo Soares Gomes, do representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Adilson Espíndola, do juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca, Salim Pimentel Elias, do representante da OAB-ES, Severino Schaeffer, do presidente da Câmara Municipal do município, vereador Elmar Francisco Thom, dos juízes assessores especiais da presidência, Thiago Albani Oliveira Galvêas e Felipe Monteiro Morgado Horta.

Também participaram do evento o secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque, o Secretário de Engenharia e Projetos do TJES, Wagner Oliveira Marques e o chefe de gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, Jardel Sabino de Deus.

Durante a solenidade, o prefeito Hilário Ropke ressaltou a importância de ver realizada a reforma de um órgão tão importante no atendimento e cuidado aos direitos do cidadão.

O diretor do Fórum, juiz de Direito Marcelo Soares Gomes, agradeceu ao presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, ao desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama e a todos os que se empenharam para que a reforma se concretizasse, ressaltando a importância de sua realização:

“Acredito que esta é uma relevante conquista não apenas para o Poder Judiciário, mas para toda a população local, como já dito, visto que uma adequada infraestrutura é, sem qualquer dúvida, um dos importantes elementos para se oferecer aos jurisdicionados uma rápida e eficiente prestação jurisdicional”.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, em seu discurso, também agradeceu a todos que se empenharam para que fosse realizada a reforma e ampliação do Fórum, parabenizando, em especial, o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, que em sua gestão como presidente do TJES, assinou o convênio para a ampliação e reforma do Fórum.

“Minha vontade era de, em cada cidade capixaba, instalar uma Comarca com um prédio do Fórum moderno e funcional como este, mas a realidade orçamentária e a necessidade de automação da máquina, como projeto essencial para uma justiça mais célere e eficaz, não me permitirá assim agir, pois como gestor de todo um Poder Judiciário devo pensar em como prestar o melhor serviço ao cidadão enquanto respeito o orçamento público, independente de minhas vontades pessoais”, ressaltou o presidente, completando:

“Santa Maria é uma cidade linda, abençoada e com um povo que ilumina e engrandece o nosso Espírito Santo com seu trabalho e sua trajetória. É uma das principais cidades Pomeranas do Brasil e tem, no agronegócio, uma força que ajuda a rodar a máquina da economia em proporções estaduais, merecendo, assim, um judiciário efetivo e com condições estruturais satisfatória para não deixar essa roda parar por entraves jurídicos.”, destacou o desembargador Ronaldo, que anunciou, ainda durante a solenidade, a intenção de instalação, até o final do ano de 2020, do processo judicial eletrônico na Comarca de Santa Maria de Jetibá.

Vitória, 14 de agosto de 2020

