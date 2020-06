Presidente do TJES esclarece dúvidas sobre integração de comarcas, crise econômica e futuro do Poder Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, respondeu, em entrevista, algumas perguntas relevantes sobre a recente integração de comarcas no Estado, os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19 e sobre como ele enxerga o futuro do Poder Judiciário, especialmente com a implantação do processo judicial eletrônico em todo o Estado do Espírito Santo.

Com relação às críticas recebidas em virtude da integração de comarcas, o presidente destaca que o cidadão e os advogados serão melhor atendidos com a efetivação da integração e a jurisdição será prestada de forma mais rápida e efetiva, já que será possível fazer isso por meios eletrônicos e as comarcas integradas deverão ser as primeiras a receber o processo judicial eletrônico:

​”Quando se luta contra a integração de comarcas sem apresentar a solução financeira para não efetivá-la, luta-se na verdade pelo real retrocesso e pela inviabilidade do efetivo trabalho do Poder Judiciário no Estado, sendo os maiores prejudicados a própria classe da advocacia”, destacou o presidente do Tribunal de Justiça.

​Sobre o futuro do Poder Judiciário, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa prevê muitos avanços:

​”Acredito que o Poder Judiciário não será mais o mesmo, pois os prédios físicos dos Fóruns, como conhecemos hoje, deixarão de existir, sendo substituídos por uma estrutura mais enxuta, muito mais tecnológica e eficiente”, destacou o magistrado.

Confira aqui a íntegra da entrevista com o presidente do TJES.

Vitória, 09 de junho de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Maira Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br