Presidente do STJ manda Queiroz para prisão domiciliar

Um cavalo doente abandonado foi resgatado em Cariacica pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos contra Animais na noite de quarta-feira (8), após o colegiado receber uma denúncia de que o equino tinha sido deixado, para morrer, em um terreno no bairro Flor do Campo.

Um servidor que atua na CPI, acompanhado de um veterinário que atua em parceria com o colegiado, foram imediatamente ao local e confirmaram a situação de maus-tratos. “O cavalo estava em barranco com dificuldades de ficar em pé porque está muito doente”, relatou o servidor Juarez Lima.

“Nós da CPI não medimos esforços para atuar nas denúncias de maus-tratos. A informação que chegou a nós era que o animal estava próximo a uma cova e poderia ser enterrado vivo, mas o morador Ezequiel Gama não permitiu que isso acontecesse e tentou cuidar do animal até que ele fosse socorrido. Não foi possível localizar o tutor do animal, uma vez que esse é desconhecido pelos moradores locais, mas a CPI vai fazer o que for possível para localizar e responsabilizá-lo”, declarou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN).

Com o apoio da Prefeitura de Cariacica, que disponibilizou um caminhão para transportar o cavalo até uma clínica veterinária especializada, a CPI resgatou o animal, que está em estado grave. Ele está sendo cuidado em um sítio na Grande Vitória e, quando estiver completamente restabelecido de saúde, vai ser colocado para adoção.

Mesmo nesse período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, a CPI tem atendido a demandas e denúncias pelo e-mail [email protected]