Presidente do Senado diz que Governo Lula ‘não tem o direito de errar’

Jefferson Rudy/Agência Senado – 01.01.23 Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Senado, Rodrigo Pacheco

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente reeleito do Senado, disse ter sentido a polarização nacional durante a votação na Casa Alta, e completou afirmando que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não tem o direito de errar”.

Em entrevista cedida à CNN Brasil, o presidente do Senado disse que “temos que ser otimistas que as coisas irão melhorar. Mas é um momento difícil, e temos que reconciliar. Essa polarização é nítida. Isso impõe a nós a responsabilidade de pregar paz, de reconciliar, de ser eficaz nas ações. Esse governo não tem direito de errar”.

O senador ainda disse que irá trabalhar para promover uma reunificação da Casa, para que, assim, sejam aprovadas “matérias de interesse do Brasil”, visando uma frente com comportamento “colaborativo, de cooperação e assimilando as demandas”.





O presidente do Senado levanta que apesar da campanha ativa para a reeleição e a conquista dos 49 votos, isso não reflete na base de apoio do governo federal. “Não tenho dúvida que senadores que não compõem a base do governo podem votar com o governo em outras matérias e o mesmo no bloco de situação”, avaliou.

Mesa Diretora

O Senado Federal definiu os senadores membros da Mesa Diretora da Casa nesta quinta-feira (2) . Os cargos de vice-presidências e as secretarias do Senado serão ocupados por nomes definidos após uma série de negociações políticas entre Pacheco e partidos da base aliada ao governo.

A definição acontece após a confirmação da reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Apoiado pelos aliados do governo Lula, Pacheco recebeu 49 votos e derrotou o senador Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.





Fonte: IG Nacional