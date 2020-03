Presidente do PT, Gleisi Hoffmann se envolve em confusão no Rio; assista

arrow-options Paulo Pinto/AGPT Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores, estava deixando um hotel no Rio de Janeiro com seus familiares e amigos quando foi hostilizada por hóspedes que estavam no local.

Acompanhada de sua filha de 14 anos, Gleisi respondeu aos insultos dos homens, que seriam apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e quase foi atingida por uma garrafa arremessada em sua direção.

Assista a confusão abaixo:

Não foi a primeira vez que a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, enfrentou problemas em locais públicos. Desta vez, ela e alguns acompanhantes foram expulsos do Villa Galle, hotel que fica na Lapa, no RJ. A expulsão teria ocorrido por frequentadores do local. pic.twitter.com/bMK4vpT2te — Jouberth Souza – 15/03 EU VOU (@Jouberth19) March 1, 2020

Presidenta @gleisi é insultada e enfrenta um grupo de bolsonaristas em saída de hotel no Rio. Ela estava com sua filha de 14 anos. Minha total solidariedade guerreira. pic.twitter.com/0BTqysiJWR — TromPETISTA ? (@Trom_Petista) March 1, 2020