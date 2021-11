Presidente do PSDB quer prévias até 18h e diz não ter divisão no partido

Reprodução/PSDB Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo acredita em pacificação no partido após prévias

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou neste sábado (27) que o resultado das prévias devem ser divulgados até às 18h e acredita em aceitação do resultado por parte dos pré-candidatos. Em entrevista à CNN, Araújo ressaltou o trabalho durante a semana para viabilizar as votações neste fim de semana.

As prévias acontecem uma semana após o previsto, devido aos problemas no primeiro aplicativo criado para liberar a votação. Durante a semana, o partido negociou a criação de outro sistema para contabilizar os votos.

“Se nenhuma intercorrência ocorrer, estamos trabalhando para ter resultados entre 17h30 e 18 horas”, disse Bruno Araújo.

“Está caminhando muito bem. Mais de 8 mil votos computados”, completou.

João Doria (governador de São Paulo), Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Arthur Virgílio (ex-prefeito de Manaus) disputam a preferência dos filiados para a candidatura à presidência da República nas eleições de 2022. Entretanto, a polarização política nos últimos anos e as disputas internas aumentaram a percepção de um racha no partido.

Bruno Araújo aproveitou para afastar a possibilidade e garantir a aceitação do resultado das prévias.

“Esse candidato vai começar a construir e aparar feridas abertas, construir unidades internas e sentar para candidaturas de centro para oferecer uma candidatura fora da polarização”, disse Araújo, se referindo ao vencedor.