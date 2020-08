Presidente do PSDB, Bruno Araújo diz que está com Covid-19

.

Em reunião virtual realizada nesta terça-feira,(25), a Comissão de Saúde aprovou o Projeto de Lei (PL) 473/2019, que permite parcelamento de débitos de contas de água antes do vencimento. De iniciativa do deputado Gandini (Cidadania), a proposta é relativa às faturas emitidas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

A regra em vigor, segundo justificativa do texto, somente concede tal benefício depois que a conta esteja vencida. Conforme Gandini, a iniciativa busca proteger o consumidor muitas vezes surpreendido com cobrança elevada em fatura.

O deputado explicou que a ideia é oferecer ao usuário a opção de parcelar o débito de forma antecipada, o que reduzirá a incidência de juros.

Outros projetos

Também receberam parecer favorável do colegiado o PL 541/2019, que determina aos hospitais e maternidades oferecerem aos pais de recém-nascidos treinamentos em primeiros socorros. O foco será socorro em casos de engasgamento, presença de corpo estranho dentro de nariz e medidas para evitar morte súbita, segundo a proposta do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Outra matéria aprovada pela Comissão de Saúde foi o PL 556/2019, do deputado Dary Pagung (PSB), sobre assepsia de areia em áreas de lazer utilizadas por crianças no Espírito Santo.

Já o PL 514/2019, do deputado Capitão Assunção (Patri), teve votação adiada para a próxima reunião ordinária do colegiado, devido à falta de tempo para a discussão.

Covid-19 no sul

O colegiado debateu ainda o combate à Covid 19 no estado, com a participação do diretor da Unimed Sul Capixaba, Gediel Teixeira Xavier. Segundo o convidado, o hospital da rede em Cachoeiro de Itapemirim registrou, entre março e agosto, 867 internados com Covid-19. Desse total, 717 foram curados da doença; o índice de mortalidade foi de 1,06%.

Segundo Xavier, no pico da pandemia os pacientes com o novo coronavírus chegaram a ocupar 90% dos leitos de enfermaria e 80% das vagas de UTI. Atualmente, a ocupação gira em torno de 30%