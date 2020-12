Presidente do Irã comemora derrota de Trump: “Tirano e terrorista”

Kremlin/Creative Commons Presidente do Irã, Hassan Rohani

Hassan Rouhani, presidente do Irã , demonstrou nesta terça-feira (16) felicidade com a saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos, o chamando de “tirano” e “terrorista”.

“A saída de um homem que cometeu um crime e foi terrorista e era desprovido de princípios humanos é gratificante para nós e estamos muito felizes que este tirano tenha sido derrubado”, declarou Rouhani em discurso.

A declaração foi feita um dia após o colégio eleitoral se reunir e confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições, com isso, no próximo mês o democrata irá assumir o cargo de líder dos Estados Unidos , e uma das pendências diplomáticas será amenizar as tensões com a nação do oriente médio.

Em 2018, Trump retirou os EUA do acordo nuclear e impôs sanções contra o Irã. Desde então os chefes de estados trocaram ameaças publicamente. O ponto de maior tensão entre os países ocorreu em janeiro deste ano, quando em uma ama ação militar orquestrada pelo exército americano, o general iraniano Qassem Soleimani foi assassinado.

“Não estamos entusiasmados com a chegada do Sr. Biden, mas certamente estamos muito felizes com a saída de Trump”, completou Hassan durante sessão semanal de gabinete.