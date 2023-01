Presidente do Chile, Boric, responde Lula: ‘Esperança para o mundo’

Reprodução Boric responde publicação de Lula no Twitter

O presidente do Chile, Gabriel Boric , que está no Brasil para as solenidades de posse, respondeu a um tweet do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no qual ele perguntou como “estão os seguidores estão se sentindo”, neste domingo (1º). Boric disse que representes um “dia de esperança para o Brasil e para o mundo”.

“Estamos aqui, companheiro, para acompanhar você e o povo brasileiro neste dia de tanta esperança para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Um forte abraço!”, escreveu o presidente chileno.

O presidente Lula desfilará em seu cortejo pela Esplanada, saindo às 14h, da catedral Metropolitana até o Congresso Nacional. A passagem da faixa presidencial está prevista para começar às 15h, na Praça dos Três Poderes, onde o público poderá ver a cerimônia de perto.

Ya estamos aquí compañero para acompañarte a ti y al pueblo Brasilero en este día de tanta esperanza para Brasil, Latinoamérica y el mundo. Un abrazo firme! https://t.co/zv9sDv2T5R — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 1, 2023

Além de Boric, outros líderes mundiais estão com presença confirmada, entre eles: Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colômbia), Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguai), Frank-Walter Steinmeier (Alemanha), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Filipe VI de Espanha (Rei da Espanha), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) e Luis Alberto Lacalle Pou (Uruguai).

Fonte: IG Política