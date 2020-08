Presidente do Chile anuncia recursos adicionais para combater covid-19

William West/Getty Images Um grupo de policiais e soldados patrulha em Melbourne, na Austrália, após o anúncio de novas restrições para conter a propagação do novo coronavírus





O primeiro-ministro do estado australiano de Victoria, Daniel Andrews, disse, neste domingo (02), que um toque de recolher noturno será implementado em Melbourne – a segunda maior cidade da Austrália – a partir das 20h às 5 da manhã. Isso acontece depois do estado ter decretado estado de emergência por causa da Covid-19.





Andrews disse que 671 novos casos do novo coronavírus foram detectados em Victoria desde sábado, incluindo sete mortes. O estado tem visto um número cada vez maior de mortes e infecções nas últimas seis semanas e, atualmente, possui 6.322 casos de infecção ativa.

Sob as restrições recém-impostas do “estágio quatro”, os residentes da capital do estado, Melbourne, poderão se locomover por até 5 km de suas casas.

Somente uma pessoa de cada família poderá sair para comprar cada vez, e apenas uma vez por dia.

O restante da cidade estará sob restrições do estágio três a partir da próxima quinta-feira, com restaurantes, cafés, bares e academias fechados. As novas medidas em todo o estado devem permanecer em vigor até, pelo menos, 13 de setembro .