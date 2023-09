Presidente do CGTIC do TJES participa da 13ª Semana de Segurança Cidadã e Justiça promovida pelo BID e pelo Ministério da Justiça

O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJES (CGTIC), participou, a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da 13ª Semana de Segurança Cidadã e Justiça, realizada em Salvador-BA, nesta quinta-feira (28/9).

O evento foi organizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo da Bahia e contou com a participação do ministro da justiça e segurança pública, Flávio Dino.

Na ocasião, o presidente do CGTIC apresentou o Promojues como um programa de inovação institucional para garantia de acesso igualitário à justiça e reintegração social.

O coordenador geral da Unidade de Coordenação de Programas (UCP) do TJES, Bruno Alves de Souza Toledo, também participou do evento, que é o maior da América Latina e do Caribe voltado ao tema.

A agenda contou com representantes de mais de 15 países, entre ministros, vice-ministros, secretários nacionais, assessores, representantes das embaixadas, entre outros.

O objetivo é oferecer aos responsáveis por políticas públicas nessas áreas, especialistas, acadêmicos e sociedade civil em geral, uma plataforma de diálogo e troca de experiências e boas práticas implementadas no setor de segurança e justiça.

Saiba mais sobre o Promojues em:

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

Vitória, 28 de setembro de 2023

