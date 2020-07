Presidente do Barcelona diz que retorno de Neymar é pouco provável

Véspera da final da Taça Rio contra o Fluminense, e o Flamengo precisa encarar uma surpresa. Jornais portugueses informam durante toda esta terça uma provável transferência de Jorge Jesus para o Benfica. O técnico rubro-negro é o favorito da torcida benfiquista para substituir Bruno Lage, que pediu demissão na última semana.

A notícia caiu como uma bomba na imprensa brasileira. Para se ter uma ideia, das 14 perguntas feitas ao atacante Bruno Henrique na coletiva de imprensa, concedida nesta tarde, cinco foram em relação ao treinador. O próprio Bruno Henrique ficou surpreso, mas respondeu sobre a possível saída de Jorge Jesus, e revelou o que pode influenciar no confronto da próxima quarta (8)

“Está saindo muito coisa aí pelo que estou vendo. Não sabia de tantas informações, mas acho que não afeta nada. O mister é um cara bem centrado, ele até briga quando ficamos voando nos treinos. Ele gosta que fiquemos centrados e focados no que estamos fazendo. Queremos e esperamos que ele fique, é um cara que é o comandante de nosso elenco, é o cara que nos dá toda atenção, nos deixa bem à vontade para fazer nosso trabalho. Cabe a ele olhar o que for melhor pra ele, para a família dele, para a vida dele, mas tenho certeza de que o mister está muito à vontade aqui no Flamengo”.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio de 2021. Segundo a imprensa portuguesa, o técnico seria contratado pelo Benfica com um salário de 7 milhões de euros por ano. O mister poderia deixar o rubro-negro após o fim do Campeonato Carioca.

A competição, por sinal, pode terminar nesta quarta. Se o Flamengo derrotar o Fluminense, será o campeão estadual, uma vez que venceu a Taça Guanabara e tem a melhor campanha no geral.

Atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores da América, o Fla é apontado como grande favorito. O tricolor ainda não marcou um gol sequer desde o retorno da competição, e o rubro-negro ainda não sofreu gol. Entretanto, Bruno Henrique pede cautela: “Clássico não tem favorito. Eles não fizeram gol desde a volta do campeonato, mas amanhã pode ser que façam. Tomara que não. Nosso time também não tomou gol e quer continuar assim. Temos totais condições de ganhar o título, mas sabemos que o Fluminense tem um time muito qualificado. Jogaremos da mesma forma que jogamos com qualquer equipe, mas jogo é jogado. Não sabemos o que pode acontecer, mas vamos entrar em campo ligados, focados para não ter surpresas”.

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Maracanã, às 21h30min, pela final da Taça Rio. A decisão será transmitida pelo canal oficial do tricolor no Youtube, a FluTV.