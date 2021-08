Presidente da Lira Mateense recebe homenagem da Câmara de São Mateus

Considerada o berço histórico da educação musical capixaba, a Sociedade Musical Lira Mateense ganhou espaço na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores para explanar sobre a atuação no município.

O Legislativo recebeu, na sessão da última terça-feira (03), Emilson Pereira Cosme, Presidente e Maestro da Sociedade Musical Lira Mateense, dia em que o plenário da Casa de Leis aprovou o Voto de Congratulação ao “Pai da Lira Mateense” Nilson Santana , em reconhecimento aos 65 anos dedicados à arte musical na entidade (Moção n° 079/2021, de autoria de Ciety Cerqueira).

Emilson Pereira Cosme falou sobre a importância da centenária Lira Mateense, suas glórias e novos desafios.

A Sociedade Musical Lira Mateense foi criada em 1909 e é uma organização da sociedade civil, deutilidade pública sem fins lucrativos, consolidada como patrimônio da cultura musical no município de São Mateus e referência musical no Espirito Santo.

Emilson Pereira Cosme ressalta que a organização social tem como objetivo preservar, difundir e evoluir a centenária Banda Lira Mateense e ofertar ensino musical gratuito através de sua escola de música,formando uma geração de novos talentos musicais, fortalecendo a cultura musical no município, promovendo melhorias na qualidade do fazer musical e valorizando a tradição musical de São Mateus.

Passaram pela Lira Mateense Datan Coelho, Cecitônio Coelho, Adalgiso Serrando e Orlando Coelho, criadores do hino de São Mateus, Jojoca entre outros.

“A escola de musica da Lira Mateense tem um Significativo valor sociocultural, formando músicos, promovendo a inclusão social e criando oportunidades para formação da cidadania de crianças, adolescentes e jovens de comunidades carentes do município de São Mateus”, afirmou Emilson.

O custeio das atividades da Sociedade Musical Lira Mateense provém de parcerias do poder público, empresas, ações beneficentes realizadas com a comunidade e contratos de apresentações musicais.

O ensino musical gratuito ofertado pela escola de música da instituição contribui para a preservação da centenária Banda Lira Mateense e para o desenvolvimento de adolescentes e jovens, promovendo cidadania, inclusão social e formando uma nova geração de talentos musicais.

A pandemia afetou diretamente o meio cultural que já exerce suas atividades com extrema dificuldade, Com a Lira não foi diferente. Os recursos que mantiveram a lira em funcionamento no biênio 2020/2021 foram provenientes da lei Aldir Blanc e de parcerias com a Segunda Vara Criminal de São Mateus. Mas esses recursos já estão se esgotando.

Os vereadores ressaltaram a importância desta instituição na vida cultural do Espirito Santo. “A Lira Mateense é um patrimônio não só de São Mateus mais sim do Brasil. E por esse motivo, esse parlamento não se furtará em atender essa instituição”, disse o presidente da Câmara, Paulo Fundão.