Presidente da FIFA participa da cerimônia de abertura da final da Copa do Brasil

O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, participou na quarta-feira (12) da cerimônia de abertura da primeira partida da final da Copa Intelbras do Brasil. Ao lado do Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ele levou o troféu da competição ao gramado da Neo Química Arena. Em seguida, os dois entregaram a taça a Juan e Vampeta, que a exibiram aos torcedores no campo.

É a primeira visita de Infantino ao Brasil desde que Ednaldo Rodrigues assumiu o comando da Confederação.

“Estou muito contente de estar aqui. É fantástico. É um ambiente incrível. A paixão do futebol no Brasil é única no mundo”disse Infantino, que assistiu ao jogo no camarote da CBF.

O empate sem gols com o Flamengo estabeleceu um novo recorde de público na Neo Química Arena em jogos do Corinthians. No total, 47.031 torcedores assistiram à primeira partida da decisão. A finalíssima será na próxima quarta (19), no Maracanã.

O Presidente da Federação Paulista de Futebol e vice da CBF, Reinaldo Carneiro Bastos, Fernando Sarney, vice da CBF, e Flávio Zveiter, vice-presidente executivo de Desenvolvimento e Projetos da confederação, também assistiram ao jogo no camarote.

“Os torcedores fizeram uma festa muito bonita. É muito bom o Presidente Infantino nos prestigiar e ver a força do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

Além de Infantino, quatro executivos da Fifa também integraram a comitiva na capital paulista: Mattias Grafström, secretário-geral adjunto, Emílio Garcia, diretor jurídico e de compliance da FIFA, Gelson Fernandes, diretor das associações membros – África, e Federico Raviglione, chefe de gabinete da presidência.

O diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, e a diretora jurídica da entidade, Samantha Mendes Longo, também acompanharam a partida em São Paulo.

BRASIL APOIA CANDIDATURA DE INFANTINO À REELEIÇÃO

Antes da partida, Infantino participou de um almoço com os dirigentes brasileiros. No encontro, Rodrigues reafirmou o apoio do Brasil à reeleição de Infantino. O pleito será realizado no próximo ano.

“A nossa parceria com a FIFA é muito importante na nossa caminhada para reestruturar e recuperar a imagem da CBF. Estamos muito felizes com o trabalho do Infantino. Ele nos apoia muito neste processo de dar transparência e modernizar o futebol brasileiro. Quero aproveitar esse encontro e ratificar o nosso apoio para dar mais um mandato ao Infantino. Temos muitos projetos para construir juntos”, disse Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo Rodrigues e Gianni Infantino entraram em campo juntos com a taça da Copa do Brasil | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

No encontro, o Presidente da FIFA anunciou a criação de um escritório de projetos da CBF dentro da entidade mundial, em Paris. O escritório servirá para ampliar a cooperação entre as duas entidades. A CBF será a primeira associação nacional que contará com o espaço dentro da Fifa.

Dois profissionais da Confederação vão trabalhar na integração das entidades.

“É uma honra receber o apoio do Brasil. Vale lembrar que todas as confederações são importantes, mas a CBF é a mais importante no mundo do futebol. Esse apoio nos orgulha muito”, afirmou Infantino.

Fonte: Agência Esporte