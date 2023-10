Presidente da Ales recebe vereadores de Cariacica

No segundo encontro com vereadores da Grande Vitória para discutir e apresentar sugestões de projetos para incrementar a metropolização de serviços públicos, o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (Podemos), recebeu nesta quinta-feira (10) nove vereadores de Cariacica. Na pauta, a busca de soluções para serviços comuns, principalmente a criação de uma guarda metropolitana, reunindo as guardas municipais de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra.

O encontro teve como objetivo fortalecer a relação entre o Poder Legislativo estadual e municipal e o trabalho dos vereadores, que desempenham um papel fundamental na aprovação e fiscalização de obras e projetos para a cidade.

Desde que assumiu a presidência da Assembleia, Marcelo Santos tem buscado estreitar os laços com os vereadores de todo o estado, reconhecendo a importância do trabalho que eles desempenham em seus municípios. Nessas reuniões, o chefe do Legislativo capixaba coloca a Assembleia Legislativa à disposição para apoiar a criação de políticas públicas eficazes em benefício da população do Estado.

“Essa reunião demonstra o compromisso em promover um debate construtivo e eficaz sobre questões metropolitanas e outros temas relevantes para o desenvolvimento do Espírito Santo, como a criação de uma guarda metropolitana na Grande Vitória. Essa iniciativa permitiria a integração das guardas civis de cada município da Região Metropolitana com as forças de segurança estaduais, possibilitando a realização de ações mais eficazes e coordenadas”, exemplificou o presidente da Ales.

O chefe do Legislativo estadual revelou que pretende fazer uma aproximação entre os poderes para debater temas de interesse do município de Cariacica, do qual é representante na Ales. “Os deputados reconhecem o importante papel desenvolvido pelos vereadores, e essa reunião – a primeira foi com vereadores de Vitória – é para debatermos temas comuns, principalmente a metropolização dos serviços de água, esgoto, lixo, energia elétrica, guardas municipais e demais serviços de saúde e segurança pública, fortalecendo a Região Metropolitana”, destacou.

Para o presidente da Ales, o Poder Legislativo Nacional falhou durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que permitiu que o Poder Judiciário passasse a legislar no país. Na opinião dele, o Supremo Tribunal Federal (STF) assumiu o papel do Congresso Nacional. “Na minha gestão na Ales quero unir os trabalhos dos deputados com os dos vereadores, fazendo gestões eficientes para mudar a imagem, errada, que a imprensa faz dos parlamentares, levando a população a acreditar em muitas inverdades. O objetivo desse encontro é interagir com os vereadores, e tenho lutado pela autonomia dos poderes”, disse o deputado.

Além dos vice-presidentes da Câmara de Cariacica, vereadores Édson Nogueira (Podemos) e Renato Machado (União Brasil), outros sete vereadores participaram do encontro: André Lopes (PSB), Cleidimar Alemão (Pros), Flávio Preto (PSB), Lei (União), Leo do IAPI (PDT), Marcelo Zonta (Cidadania) e Romildo Alves (PP).

Opiniões

Os vereadores ressaltaram a integração com a Assembleia Legislativa, considerada importante para que eles possam atender às demandas da população. Segundo o vereador Édson Nogueira (Podemos) essa é a primeira vez que um presidente de Assembleia está dando valor ao Legislativo Municipal. “Para nós, é motivo de muita alegria esse encontro, pois Marcelo foi vereador da nossa cidade, é de Cariacica e tem carregado todo o apoio do governo do Estado junto com o prefeito Euclério Sampaio. Cariacica é um exemplo para a Grande Vitória em termos de crescimento e desenvolvimento. O presidente busca trazer nesses encontros esse debate metropolitano de programas como saúde, educação e segurança, isso é importante para fortalecer o trabalho dos vereadores na Grande Vitória e com isso trazer benefícios que a população tanto espera”, pontuou.

O vereador Flávio Preto disse que essa integração abre portas porque possibilita discutir o desenvolvimento da cidade e do Estado. “Essa parceria nos qualifica para trabalhar mais e melhor para o povo cariaciquense e de todo o Estado”, ressaltou.

Fonte: POLÍTICA ES