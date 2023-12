Presidente assina convênio com o governo do Estado para modernização do parque tecnológico do Judiciário Estadual

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Fabio Clem de Oliveira e o governador Renato Casagrande assinaram, na última quinta-feira, 07, um Termo de Cooperação Técnica entre o TJES e o governo do Estado, para garantir a contratação, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de empréstimo destinado à implantação do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo (Promojues).

A solenidade de assinatura foi realizada no Palácio Anchieta e também contou com a presença do procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral; e da secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

O Programa tem como objetivo promover a adequação do Poder Judiciário do Espírito Santo às exigências da contemporaneidade e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio de ações planejadas e coordenadas de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica, visando, assim, elevar a eficiência do Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça.

O governador Renato Casagrande parabenizou o presidente do TJES pela iniciativa e reafirmou a parceria para melhorar cada vez mais as condições do judiciário no Estado. “Acabamos de assinar um termo de cooperação que tem como objetivo a modernização do Poder Judiciário para prestar serviço com mais qualidade. Estamos captando recursos do BID que vão ser repassados ao TJES. Muitas ações foram implementadas na gestão do desembargador Fabio Clem e muitas outras ainda serão realizadas para que nosso Poder Judiciário possa melhorar sua prestação de serviços ao povo capixaba”, afirmou.

Também participaram da cerimônia de assinatura do TCT a subsecretária de Estado de Captação de Recursos, Lilian Siqueira da Costa Schmidt; o coordenador-geral de programas do TJES, Bruno Toledo; e o procurador do Estado, Luiz Henrique Miguel Pavan.

Macrodesafios:

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados

