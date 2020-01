Preservação de obras históricas em debate

A primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura do ano legislativo de 2020 será realizada nesta segunda-feira (3), às 9 horas, e debaterá a importância da preservação da memória histórica e documental dos centros históricos e bibliotecas do Espírito Santo.

A escolha do tema deve-se às fortes chuvas que caíram no estado em janeiro, causando destruição em cidades do sul do estado, além de Colatina e São Mateus, no norte. Boa parte da história guardada em bibliotecas, muitas localizadas em partes baixas das cidades atingidas, foi perdida.

No Plenário Judith Leão Castello Ribeiro, o colegiado receberá historiadores, bibliotecários, representantes do governo do Estado e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no ES. Eles apresentarão aos parlamentares e presentes os cuidados adotados na prevenção das obras diante de situações como enchentes e também incêndios.

“É grande a perplexidade diante da destruição nas comunidades, as perdas humanas, materiais e imateriais. Por isso precisamos debater como proteger e recuperar o patrimônio histórico e cultural, que é tão urgente quanto reconstruir as residências e o comércio”, afirmou o presidente do colegiado, Torino Marques (PSL).