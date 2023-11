Pexels Presente sustentável: 3 peças jeans ideais para presentear no Natal

Quem não ama ganhar presentes? O final do ano, além de remeter ao sentimento saudosista, traz consigo outra forte característica que é o ato de presentear. Esse é o momento que muitos brasileiros aguardam ansiosos para rever parentes e amigos distantes, e aproveitam para investir em presentes com personalidade.

A tradição natalina oferece informações importantes sobre os costumes dos compradores. Uma pesquisa realizada pela plataforma Gente, sobre o Natal, revelou que 80% dos consumidores respondentes consideram a data como de grande importância e costumam comemorá-la com familiares e amigos.

Além disso, a empresa de inteligência analítica Boa Vista estimou que mais de oito a cada 10 consumidores dariam presentes para alguém no Natal e final de ano. Esse dado expressa a alta procura por recordações e a vontade dos brasileiros de não deixar que a data passe em branco. Os presentes mais procurados para essa época são roupas e calçados, acessórios de moda e eletrônicos, de acordo com a pesquisa realizada pelo Ipsos (Especialista em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública).

“O mercado da moda costuma ganhar velocidade no final do ano por conta da alta procura, tanto para presentes quanto para vestimentas, durante o período de comemorações. A minha missão, durante essa época, é enfatizar o poder da moda sustentável, mostrando que existe beleza no reaproveitamento dos tecidos, influenciando diretamente no cuidado com o meio ambiente”, afirma a designer de moda sustentável Mara Jager.

O Brasil é o terceiro maior produtor e exportador de algodão. A produção brasileira da fibra está prevista em 2,73 milhões de toneladas. O que nos leva a entender a importância deste material tão importante para a confecção de peças importantíssimas do vestuário brasileiro, como por exemplo, os jeans.

Essa mudança de olhar para temas relacionados à sustentabilidade auxiliou para a crescente transformação no cotidiano de muitas pessoas. Por meio da moda sustentável, é possível alcançar alguns benefícios, como:

Durabilidade e qualidade das peças;

Preservação da biodiversidade;

Redução do impacto ambiental.

Pensando nisso, a designer de moda sustentável separou 3 peças jeans ideais para você presentear alguém neste Natal:

Saia Jeans

Reprodução/Instagram/pieroniamanda Saia jeans

A volta de um grande ícone do final dos 90 está mais viva do que nunca! As saias jeans marcarão presença nos próximos anos, se tornando uma peça coringa para combinações elegantes e descoladas no guarda-roupa de todas as mulheres.

Bolsa

Reprodução/Instagram/maluborgesm Bolsa jeans

Tendências vêm e vão, mas a grande bolsa nunca deixa de ser uma excelente aliada na vida do público feminino. Feita artesanalmente à mão, de modelos menores aos maiores, é uma ótima opção de presente para quem ama carregar seus itens.









Colete

Pexels/cottonbro studio Colete jeans

A alfaiataria nunca esteve tão presente como neste ano! Marcando sua atemporalidade, os coletes são peças que podem ser utilizadas em todas as estações e ocasiões, combinadas com calças e saias, sendo aquela roupa perfeita para dar um toque de estilo!

