Presente erótico de Natal? Sim, queremos! Veja dicas para presentear

FreePik Amigo Sexcreto traz inovação para as festas de fim de ano

Dezembro é marcado por festas de confraternização, não só em família, como também entre amigos e colegas de trabalho. A cada ano, o costume de trocar presentes vem se renovando para tornar esse momento ainda mais divertido, e o conhecido “amigo secreto” ganhou novas versões, como o “amigo da onça” e o mais recente “amigo sexcreto”, em que as caixas de bombons, blusinhas e panetones dão lugar a presentes mais calientes.

Em levantamento feito pela distribuidora Gall Sex Shop, junto aos seus mais de 200 mil clientes lojistas em todo o Brasil, é notória essa tendência de crescimento de produtos sensuais no final de ano. “Durante a pandemia, as vendas no período natalino apresentaram um incremento de 65% em relação aos anos anteriores”, cita Renan Frutuoso, gerente de marketing da empresa.

Em 2021 e 2022, porém, houve uma queda média de aproximadamente 45%, segundo o especialista. “No entanto, é otimista observar que as vendas deste ano indicam uma retomada, especialmente considerando o desempenho positivo durante a Black Friday. Este ano tem se mostrado promissor para esse mercado”, acrescenta ele.

Dicas para presentear com produtos eróticos no Natal

Presentear com produtos eróticos pode ser uma maneira divertida e emocionante de incentivar a vida amorosa durante a temporada festiva. No entanto, é essencial abordar essa escolha com cuidado, respeitando os limites e desejos do destinatário. Aqui estão algumas dicas para tornar o seu presente sensual um sucesso no Natal:

Conheça o gosto do presenteado

Antes de escolher qualquer produto erótico, é crucial conhecer bem os gostos e limites do presenteado. Certifique-se de que o presente será algo que ele ou ela possa apreciar e se sentir confortável. Respeitar os limites é fundamental para garantir que o presente seja uma experiência positiva.

Crie uma atmosfera apropriada

Ao entregar um presente erótico, a atmosfera é importante. Embrulhe o presente de maneira elegante e discreta. Se possível, adicione um toque de mistério para deixar o clima mais excitante. Lembre-se de que o objetivo é criar antecipação e não constrangimento.

Escolha produtos de qualidade

Opte por produtos de qualidade de lojas especializadas. Uma abordagem cuidadosa garante que o presente seja não apenas prazeroso, mas também seguro.

Personalização é a chave

Personalize o presente de acordo com o gosto do presenteado. Esse toque pessoal não apenas mostra que você dedicou tempo à escolha, mas também faz com que o presente seja mais significativo.

Cartão criativo

Não se esqueça do cartão! Se for presentear o parceiro (a), adicione uma mensagem criativa que destaque o quanto você valoriza a relação e o quanto deseja fortalecer a conexão de vocês. Isso ajuda a equilibrar o aspecto mais picante do presente.

Respeite os limites

A comunicação é a chave para garantir que o presente seja bem recebido. Antes de dar o presente, tenha uma conversa aberta sobre os limites e desejos da pessoa. Certifique-se de que ambos estão confortáveis e entusiasmados com a ideia.

Ao seguir estas dicas, você pode tornar o Natal uma ocasião inesquecível, repleta de carinho e intimidade.

Como Fazer um “Amigo Sexcreto”

Se você e seus amigos estão abertos à ideia, organizar um “Amigo Sexcreto” com presentes eróticos pode tornar a experiência ainda mais divertida. Confira algumas dicas para garantir que todos se divirtam e se sintam confortáveis durante a troca de presentes:

#1 Consentimento e abertura

Antes de começar a planejar o evento, certifique-se de que todos estejam confortáveis com a ideia de presentes eróticos. Abra um canal de comunicação para garantir que todos participem de forma consensual e respeitosa.

#2 Lista de preferências

Peça aos participantes que criem uma lista de preferências ou desejos específicos relacionados a produtos eróticos. Isso ajuda a garantir que cada presente seja bem recebido e esteja alinhado com os gostos individuais.

#3 Orçamento consciente

Estabeleça um limite de gastos para garantir que ninguém se sinta pressionado a gastar mais do que está confortável. Isso também adiciona um elemento de desafio criativo na escolha dos presentes.

#4 Tema sensual

Adicione um toque de criatividade com um tema sensual para os presentes. Pode ser algo como “Noites Apimentadas” ou “Experiências Sensuais”. Temas tornam a escolha dos presentes mais interessante e estimulante.

#5 Local e atmosfera

Decida se a troca de presentes será realizada pessoalmente ou virtualmente. Se possível, escolha um local que promova um ambiente descontraído e confortável. A atmosfera certa contribui para uma experiência mais agradável.

#6 Jogos sensuais

Adicione jogos sensuais à revelação dos presentes. Pode ser um jogo de dados ou cartas que inspirem brincadeiras leves e divertidas. Isso ajuda a descontrair o ambiente e tornar a experiência mais descontraída.

#7 Premiação para o presente mais criativo

Adicione um elemento competitivo premiando o presente mais criativo, engraçado ou inusitado. Isso incentiva a criatividade na escolha dos presentes e proporciona momentos de risadas durante a revelação.

#8 Respeito aos limites

Reforce a importância do respeito aos limites individuais. Certifique-se de que todos compreendam que a diversão deve ser consensual e que ninguém deve se sentir desconfortável durante o evento.

Lembre-se de que a chave para um “Amigo Sexcreto ” bem-sucedido é a comunicação aberta, o respeito aos limites individuais e a garantia de que todos se sintam à vontade durante o evento. Com essas dicas, você está pronto para organizar uma troca de presentes que será lembrada por sua ousadia e diversão.

Fonte: Mulher