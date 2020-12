Presente de Natal de cada signo: dicas astrológicas para acertar na escolha

Reprodução: Alto Astral Presente de Natal de cada signo: dicas astrolgicas para acertar na escolha

Nada de presente de grego… Se você está com dúvidas sobre o que comprar para quem você ama , seja para familiares, filhos, namorado(a) ou amigos, os astros podem dar ótimas pistas e te ajudar a não errar. Sempre existe um presente de Natal de cada signo , que vai agradar e surpreender até mesmo aqueles mais exigentes. Confira!

Presentes de Natal ideais para os signos

Áries

Nada de coisinhas básicas! O segredo para deixar a pessoa de Áries surpresa é ousar, mesmo que seja com uma bijuteria diferente e criativa.

Touro

Touro adora coisas luxuosas. Esse signo vai amar ganhar algo exclusivo ou mais sensual, como um perfume ou joia.

Gêmeos

Esse signo quer ser surpreendido e impressionado. Então, para acertar, é só fugir do óbvio. Invista em presentes criativos ou feitos por você mesma!

Câncer

Aposte em algo romântico ou que lembre algum momento especial que vocês tiveram juntos(as). E não se esqueça de um cartão caprichado, pois cancerianos são muito sentimentais.

Leão

Presentes bons, com qualidade ou requintados vão fazer a pessoa de Leão se sentir especial. Não economize na hora de surpreender um leonino!

Virgem

O próprio signo da organização e limpeza vai amar ganhar algo prático ou produtos pra se cuidar. Invista em kits de cosméticos para skincare e acerte em cheio.

Libra

Libra valoriza coisas belas e tem bom gosto. Leve isso em conta antes de sair às compras e não vai errar. Invista em peças de roupa que são a cara de um libriano.

Escorpião

A dica para deixar esse signo feliz é surpreendê-lo de alguma forma. E, se tiver intimidade com a pessoa, fique à vontade para ousar com presentes mais “quentes”.

Sagitário

Esse signo aventureiro vai sorrir de orelha a orelha se você presenteá-lo com coisas descontraídas ou produtos esportivos. Bebidas também são uma boa pedida!

Capricórnio

Se quer acertar no presente de Capricórnio, seja prática e fuja de objetos pessoais. Dê algo útil e durável, pois eles amam coisas assim.

Aquário

Sabe aquele presente ‘diferentão’ e todo descolado? Aposte nele. Originalidade e carinho são o que esse signo mais leva em conta.

Peixes

Quanto mais simples e de coração o presente for, mais chances você terá de acertar. Um artesanato ou algo personalizado especialmente para ele é uma ótima ideia!

Dica extra: mapa astral e roupas temáticas

Foto: Divulgação

Que tal presentear alguém neste Natal com uma verdadeira bússola de autoconhecimento ? Você pode garantir o mapa astral, mapa do amor, mapa profissional, mapa do bebê e da criança e/ou o kit completo de mapas aqui .

Outra ideia incrível de presente para todos os signos, se a pessoa curtir astrologia, é escolher uma peça da coleção Astros dos Sonhos , parceria da renovada marca Provence com o astrólogo mais amado do Brasil, João Bidu. Há opções de lingeries de cada elemento do zodíaco (fogo, terra, ar e água) e pijamas personalizados. Adquira aqui !

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Mariana Oliveira e Renata Rocha