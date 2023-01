Presente de aniversário antecipado: Hulk até 2024

Ídolo da Massa Atleticana, o atacante Hulk é do Galo até dezembro de 2024. A renovação do contrato do craque foi anunciada pelo presidente Sérgio Coelho, para comemorar os 114 anos do Galo, que se completo neste dia 25 de janeiro.

Há ainda uma cláusula de renovação automática por mais um ano, até final de 2025, no caso de o atleta atingir número mínimo de jogos em 2024.

Com a camisa alvinegra, Hulk conquistou os títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Foi artilheiro do Brasileirão, com 19 gols, e da Copa do Brasil, com oito gols.

Em 74 jogos, foram 53 participações em gols, sendo 42 gols e onze assistências. Em 2022, o artilheiro tem média de um gol por partida.

Fonte: Agência Esporte