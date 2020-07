Prepare o bolso: vazamento revela preço do iPhone 12

Unsplash/Medhat Dawoud Apple planeja lançar o iPhone 12 em setembro





O usuário do Twitter @komiya_kj, que já “vazou” anteriormente informações corretas sobre produtos da Apple antes de seu anúncio oficial, publicou em seu perfil nesta segunda-feira (27) uma lista com os preços dos aparelhos da linha iPhone 12 . E a notícia não é boa para quem planeja um upgrade.





Segundo Komiya serão quatro modelos: iPhone 12 5G, iPhone 12 Max 5G, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Os preços variam de US$ 699 pelo modelo mais barato, o iPhone 12 5G com tela de 5,4″ e 64 GB de armazenamento interno, a US$ 1.499 pelo mais caro, o iPhone 12 Pro Max com tela de 6,7″ e 512 GB de armazenamento interno.

Veja abaixo a lista completa. Os preços em reais são apenas uma conversão de acordo com a cotação do dia, para referência.

iPhone 12 5G, tela de 5.4″

64GB: $699 (R$ 3.500)

128GB: $749 (R$ 3.800)

258GB: $849 (R$ 4.300)

iPhone 12 Max 5G, tela de 6.1″

64GB: $799 (R$ 4.000)

128GB: $849 (R$ 4.300)

256GB: $949 (R$ 4.800)

iPhone 12 Pro, tela de 6.1″

128GB: $1049 (R$ 5.300)

256GB: $1149 (R$ 5.800)

512GB: $1349 (R$ 6.900)

iPhone 12 Pro Max, tela de 6.7″

128GB: $1149 (R$ 5.800)

256GB: $1249 (R$ 6.400)

512GB: $1449 (R$ 7.400)

Se correta, esta lista representa um aumento de preços em toda a linha. Hoje, um iPhone 11 “básico” com 64 GB de armazenamento interno custa US$ 699 (R$ 3.500), mas com tela de 6,1″. Na lista acima, este é o preço do modelo com uma tela menor, de 5,4″.

Para igualar o tamanho do iPhone 11 atual será necessário desembolsar US$ 799 (R$ 4.000) pelo modelo “Max 5G”, US$ 100 (R$ 512) a mais do que hoje. Os iPhone Pro e Pro Max também ficariam mais caros, com um aumento de US$ 50 (R$ 256) em ambos os casos.

Dois fatores explicariam o aumento do preço dos aparelhos: o suporte a 5G e uma mudança na tela dos modelos 12 e 12 Max, que em vez de painéis LCD produzidos pela BOE terão telas OLED produzidas pela Samsung , mais caras.

Komiya também divulgou o tamanho das baterias que serão usadas nos modelos, corroborando um vazamento anterior que informava que os novos aparelhos terão baterias menores do que na geração atual.

iPhone 12 line Batteries

12 2227mAh (A2471)

12 Max 2815mAh (A2479)

12 Pro 2775mAh (A2431)

12 Pro Max 3687mAh (A2466) — Komiya (@komiya_kj) July 28, 2020





Isso não quer dizer que os novos iPhones terão autonomia pior do que os modelos atuais. Lembrem-se de que a Apple desenvolve os próprios chips, e a otimização do hardware e software pode fazer com que um aparelho com bateria menor tenha a mesma autonomia que um modelo mais antigo e bateria maior.

A expectativa é que os iPhone 12 sejam apresentados em um evento em setembro, como é tradição na Apple . Os aparelhos devem chegar ao mercado já rodando o iOS 14 , que atualmente está em versão Beta .