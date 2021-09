Preparação para a reta final da temporada

O Galo só volta a campo no dia 12 de setembro e o período sem jogos vem sendo trabalhado de forma que os jogadores estejam em boas condições nos momentos decisivos que se aproximam.

“Vamos procurar aproveitar da melhor forma possível”, afirma o preparador físico Cristiano Nunes, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, na Cidade do Galo.

De acordo com ele, a ideia é promover a evolução do condicionamento de alguns atletas e manter o nível muscular dos que já estão bem fisicamente, para que possam suportar bem os três meses que ainda faltam para o término da temporada.

“O foco total é ter os atletas em boas condições nesta reta final decisiva que vamos enfrentar”, diz Cristiano Nunes.

Nesta sexta, houve trabalho em dois períodos. Pela manhã, os atletas fizeram atividades físicas no campo e, à tarde, atividades na academia.

No sábado, 4, e no domingo, 5, o elenco alvinegro treinará pela manhã.

Fotos: Pedro Souza / Clube Atlético Mineiro

Válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a partida contra o Fortaleza, no próximo dia 12, será disputada no estádio Castelão, no Ceará. O Atlético é o líder isolado da competição, com 39 pontos.

O goleiro Rafael já realiza atividades com os treinadores de goleiro Rogério Maia e Danilo Minutti.

Fonte: https://agenciaesporte.com.br/proxy/atletico.php?slug=preparacao-para-a-reta-final-da-temporada